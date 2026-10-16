México

Cinema Tepito proyectará gratis documentales de Polymarchs, Santa Sabina y Depeche Mode

El ciclo “Pa’ raspar la chancla Vol. 2” llevará a Tepito una programación gratuita que atraviesa el high energy, el rock mexicano, el synthpop y la electrónica

Una calle con puestos de mercado, el texto Cine en Tepito arriba, el logotipo Polymarchs en el centro y retratos de cantantes en los costados.
Cinema Tepito presentará “Pa’ raspar la chancla Vol. 2”, una serie de cuatro proyecciones gratuitas dedicadas a distintas escenas musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cinema Tepito proyectará gratis documentales de Polymarchs, Santa Sabina y Depeche Mode como parte de “Pa’ raspar la chancla Vol. 2”, un ciclo de cuatro funciones en el Foro Martes de Arte, en Tepito.

La programación se extenderá hasta el 14 de noviembre y reunirá películas, cortometrajes, archivo musical y conversaciones con invitados.

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Las jornadas serán gratuitas y se realizarán los sábados. El acceso abrirá a las 19:00, mientras que las funciones comenzarán a las 19:30. La propuesta busca reunir a públicos y comunidades vinculadas con el rock mexicano, el high energy, el synthpop y la electrónica.

El ciclo propone cuatro noches de cine y culturas musicales

El programa reúne largometrajes, documentales, videoclips, materiales de archivo y encuentros posteriores con realizadores o invitados.

La selección aborda escenas musicales que construyeron formas de identidad, pertenencia y memoria colectiva en México.

La iniciativa cuenta con apoyo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FOCINE) y del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

El ciclo busca extender lo que ocurre en pantalla hacia el intercambio entre las películas, sus protagonistas y las comunidades retratadas.

La programación comenzó el sábado 10 de octubre con Ciudad de ciegos, película de 1991 dirigida por Alberto Cortés. El realizador asistió a la función para presentar la obra y conversar con el público al terminar la proyección.

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La película construye un retrato coral de la Ciudad de México a partir de sus personajes, espacios y músicas. Su banda sonora y el universo cultural que acompaña a la obra sirvieron como punto de partida para abrir una serie enfocada en el vínculo entre cine, música y memoria.

El calendario continuará con una función dedicada al high energy y sus comunidades de baile. Después, el público podrá ver un registro de un concierto de Santa Sabina y, para el cierre, un documental sobre Depeche Mode filmado a partir de sus presentaciones en la capital mexicana.

Polymarchs formará parte de una noche dedicada al high energy

El sábado 24 de octubre se proyectará Discolocos, documental de David Dávila que recupera la historia del high energy en México.

La obra se concentra en las comunidades que hicieron de esa música, sus estéticas y sus pistas de baile una forma de identidad.

La función estará acompañada por el cortometraje “Polymarchs: La Máxima Autoridad Disco”, dirigido por Livia Radwanski y producido por Proyecto Sonidero. La pieza se sumará a una jornada centrada en las culturas construidas alrededor del baile, el sonido y la noche.

El programa de esa fecha también incluirá Levantamuertos, de José Eduardo Castilla. Las tres obras ofrecerán miradas distintas sobre las escenas musicales y populares que crecieron alrededor de los sistemas de sonido y las pistas de baile.

La función busca mostrar cómo un género musical puede reunir prácticas colectivas, estilos visuales y espacios de convivencia. El ciclo coloca esa historia junto a otras expresiones que también encontraron públicos propios en la Ciudad de México.

La selección no se limita a revisar películas o documentales terminados. También incorpora materiales breves y archivo audiovisual para ampliar el contexto de los movimientos culturales que aparecen en las obras principales.

Polymarchs
La función estará acompañada por el cortometraje “Polymarchs: La Máxima Autoridad Disco”, dirigido por Livia Radwanski y producido por Proyecto Sonidero. (Facebook Polymarchs)

Santa Sabina llegará con el concierto Exorcismo en Los Pinos

El sábado 7 de noviembre se presentará Exorcismo en Los Pinos, dirigida por Paco Guerrero. La película registra un concierto de Santa Sabina, agrupación referida como una de las bandas fundamentales del rock mexicano.

Antes de la proyección se exhibirá un episodio de la serie documental Águila o Rock dedicado al grupo. Ese material pondrá en diálogo la memoria audiovisual de la banda con la experiencia del concierto registrada en la película.

La serie documental recupera historias y protagonistas del rock mexicano. Algunos de sus episodios acompañarán las funciones del ciclo para sumar elementos sobre las escenas retratadas en cada jornada.

La presencia de materiales de archivo forma parte de la estructura de “Pa’ raspar la chancla Vol. 2”. El programa combina producciones de diferentes formatos con la intención de acercar las películas a los contextos musicales y sociales que las rodean.

La propuesta de Cinema Tepito reúne obras vinculadas con géneros que adquirieron seguidores y códigos propios en México. El recorrido abarca desde el rock hasta el high energy, con escalas en el synthpop y la electrónica.

Rita Guerrero (Foto: Cuartoscuro)
El sábado 7 de noviembre se presentará Exorcismo en Los Pinos, dirigida por Paco Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

Fernando Frías de la Parra acompañará Depeche Mode: M

El sábado 14 de noviembre, la programación cerrará con Depeche Mode: M, dirigida por Fernando Frías de la Parra. El cineasta asistirá al Foro Martes de Arte para acompañar la exhibición y conversar con el público.

La película registra la conexión de Depeche Mode con México y recupera las presentaciones de David Gahan y Martin Gore en la Ciudad de México como parte del “Memento Mori World Tour”. Los conciertos se realizaron durante septiembre de 2023.

Las actuaciones tuvieron lugar los días 21, 23 y 25 de aquel mes en el entonces Foro Sol, recinto que ahora se llama Estadio GNP Seguros. Las tres fechas reunieron a casi 200 mil personas.

Depeche Mode M: la película que explora sus lazos con México
El sábado 14 de noviembre, la programación cerrará con Depeche Mode: M, dirigida por Fernando Frías de la Parra. (Cortesía)

Frías de la Parra, director de Ya no estoy aquí, filmó el documental a partir de aquellas jornadas. La obra aborda el vínculo entre la agrupación británica, intérprete de “Personal Jesus”, y algunas raíces prehispánicas presentes en el imaginario mexicano.

La presencia del realizador añadirá una conversación posterior a la película. Ese encuentro seguirá la dinámica planteada por el ciclo, que contempla el diálogo entre obras, invitados y asistentes.

Las funciones de “Pa’ raspar la chancla Vol. 2” se realizarán en sábado y tendrán acceso libre. El Foro Martes de Arte recibirá cada jornada desde las 19:00 y las proyecciones empezarán a las 19:30.

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