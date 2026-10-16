Critican a Osvaldo Benavides, que interpreta a Luis de Llano, por bajarse de la promoción de Timbiriche

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

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En el podcast La Taquilla, René Franco y Pepe Suárez cuestionaron la salida de Osvaldo Benavides del tour de medios de Timbiriche, la serie, luego de que el actor, quien interpreta al personaje inspirado en Luis de Llano, canceló supuestamente de último momento su participación en las actividades promocionales en México y en Miami.

Pepe Suárez explicó que Osvaldo Benavides sí asistió a la presentación de prensa en México, pero canceló después su presencia en el resto del tour por la controversia que rodea a la producción.

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“Empezó, él sí empezó. La presentación a prensa aquí en México sí se dio, pero de último momento cancela la participación en las actividades promocionales en el tour de medios por la controversia que se ha estado armando”, señaló Pepe Suárez.

Pepe Suárez planteó que el cargo de productor ejecutivo que ostenta Osvaldo Benavides dentro de la serie le otorgaban más responsabilidad con la prensa: “Evidentemente, si te estás anunciando como productor ejecutivo, la prensa se va a ir sobre ti”, afirmó.

El actor Osvaldo Benavides posa en un escenario iluminado durante la presentación de un proyecto relacionado con la agrupación Timbiriche y la plataforma ViX. (Selene Miranda/Infobae México)

De acuerdo con el relato de Pepe Suárez, cuando comenzó el tour de medios en México, Osvaldo Benavides no se presentó y fue el showrunner Pablo Cruz quien ocupó su lugar frente a la prensa. “Vino la promoción en México, no apareció él. Tuvo que entrar el showrunner en su lugar, Pablo Cruz, que es quien toma el lugar, porque dejó solos a los muchachos, a los que interpretan a los Timbiriches, los deja solos y son muchachos muy jóvenes para preguntas tan fuertes”, relató.

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La misma situación, según Pepe Suárez, se repitió en el tour de Miami, donde Osvaldo Benavides canceló su participación en un viaje ya programado para la cadena Univisión. “Cancela también, inesperadamente en el tour, cancela su participación en un viaje que ya tenían programado para la cadena Univisión, porque pues recordemos que Televisa es Televisa Univisión”, explicó.

Pepe Suárez aseguró: “Dejan a Sebastián Poza, uno de los actores, pero es un muchacho muy joven, contestar estas preguntas que además están hablando de leyes”.

Compañeros y prensa habrían calificado de cobarde la actitud del actor

Osvaldo Benavides

Pepe Suárez aseguró que la decisión de Osvaldo Benavides de no presentarse ante los cuestionamientos fue señalada tanto por la prensa como por algunos de sus propios compañeros de elenco:

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“Lo han calificado no solo la prensa, sino algunos de sus compañeros. La prensa, literal, lo calificó de cobarde, de haberse bajado cuando tenía que haber respondido ante preguntas serias, ya que está interpretando al personaje más polémico de la serie”.

La supuesta decisión de Osvaldo Benavides de evitar el tour de medios se dio en el contexto de la polémica que acompañó a Timbiriche, la serie desde antes de su estreno en ViX, luego de que seis integrantes originales de la agrupación se deslindaran públicamente del proyecto y de que Luis de Llano manifestara oposición legal al uso de su imagen en la producción.

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Qué dijeron Luis de Llano y Timbiriche de la serie?

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Seis integrantes originales de Timbiriche, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol, firmaron un comunicado conjunto el 6 de octubre para deslindarse de la producción de ViX. En el texto afirmaron que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que se narran en ella, y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

El grupo reconoció que hasta ese momento no había sido invitado a ver el contenido completo, por lo que desconocía los detalles de la trama. “Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”, señalaron en el documento.

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Los seis artistas aceptaron la libertad creativa de la producción, pero marcaron una diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado. “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, concluyeron, sin descartar contar en el futuro su propia versión de los hechos.

Por su parte, Luis de Llano notificó por vías notariales y judiciales a la empresa, la plataforma y la productora su oposición al uso de su imagen en la obra. El productor mantiene además un litigio relacionado con Sasha Sokol, quien obtuvo una sentencia civil a su favor por el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

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Días después de emitir esa notificación legal, Luis de Llano publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su padre, con un mensaje centrado en recuerdos familiares, sin añadir declaraciones adicionales sobre la serie ni sobre la polémica que generó su personaje interpretado por Osvaldo Benavides.