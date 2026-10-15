Cruz Azul despediría al Potro Gutiérrez por aparecer en los festejos del América en el Estadio Azteca

El técnico campeón con el Tri sub-17 sería despedido por la directiva al asistir a festejos del América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La directiva del Club de Futbol Cruz Azul no quedó contenta al ver que el entrenador de la escuadra femenil. Raúl Potro Gutiérrez, asistió al homenaje de las leyendas del Club de Futbol América por el 110 aniversario del equipo rival en la cancha del estadio Azteca.

En varias fotografías el Potro fue captado con la camiseta de las Águilas mientras continúa su etapa como estratega del Cruz Azul Femenil. Su decisión de acompañar al equipo de Coapa le costaría el puesto como entrenador de la Máquina rumbo a la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

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De acuerdo con varios reportes, Raúl Gutiérrez tendría un pie fuera de Cruz Azul por asistir a los festejos del Club América el fin de semana. La directiva femenil, encabezada por Fernanda Pons, analizaría si su cuerpo técnico se queda al frente de la femenil si se confirma la salida del DT que ganó el título del mundo sub-17 con la Selección Mexicana en 2011.

Potro Gutiérrez estuvo presente en el Estadio Banorte durante el aniversario 110 del América (X@joserra_espn)

“A falta de confirmación del club, Potro Gutiérrez saldrá de Cruz Azul femenil. Se está analizando si se mantiene su cuerpo técnico”, dice la información del conductor Gerardo González en su cuenta oficial de X, otrora Twitter,

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“Raúl Potro Gutiérrez con un pie fuera de Cruz Azul Femenil. Aún se analiza si continúa su cuerpo técnico al frente del equipo”, se lee en la información del reportero Fabián Reyes,

Potro Gutiérrez se disculpa con la afición de Cruz Azul por aparecer en la celebración del Club América

El técnico de la Femenil compara esta experiencia con meter un autogol. (X@Potropegaso21)

Por medio de un comunicado, el técnico mexicano, Raúl Gutiérrez, ofreció disculpas a la Nación Azul por su polémica participación en el reconocimiento del Club de Futbol América el sábado último en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. El Potro comparó esta situación con la experiencia de un “autogol”.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul”, inicia el mensaje del Potro Gutiérrez. “Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador”, añadió.

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Gutiérrez Jacobo comprendió la molestia de la afición azul por lo que reafirmó su compromiso con la categoría femenil y se comprometió “a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”

“Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la institución está fuera de duda. Es una enorme distinción y responsabilidad representar a un club como este, además de ser parte de una división que necesita de todo nuestro apoyo para seguir creciendo, buscar campeonatos y estar a la altura de la historia de esta institución”, subrayó el Potro.

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“Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder”, concluye el comunicado de Raúl Erasto Gutiérrez.

Directiva celeste molesta con el Potro Gutiérrez por comparecer en homenaje a leyendas del Club América

El técnico sería cesado de Cruz Azul por acudir al homenaje del Club América y portar la camisa del rival (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del Potro Gutiérrez en la celebración de los azulcremas no agradó en Cruz Azul. Incluso, según el reportero, Adrián Esparza Oteo, gente que trabaja en la Máquina “no estaba enterada” de su participación en el estadio Azteca.

“Más allá que al Potro (Gutiérrez) no le tocó el 10-0, el equipo no anda bien, ha sido goleado, le ha costado mucho trabajo a lo largo de este semestre, todavía aumenta la polémica de irle al Azteca y que te hagan un homenaje como jugador del América ponerte, sobre todo, la playera del archirrival, creo que está de más”, manifestó en el podcast de la Máquina.

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¿Quién reemplazaría al Potro Gutiérrez si se hace oficial su salida de Cruz Azul Femenil?

El técnico saldría del club por asistir a festejos del Club América (Instagram / cruzazulfemenil )

Si la Máquina Femenil despide al Potro Gutiérrez, la directiva elegiría nuevamente a Guadalupe Worbis para llevar el mando de la plantilla cementera en esta campaña. La primera vez fue entrenadora interina luego del cese a Israel del Real por perder 10-0 contra el Club América en el estadio Azteca.

Lupita Worbis dirigiría en el cierre de la primera ronda del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con la difícil tarea de clasificar a Cruz Azul Femenil a la Liguilla a falta de cuatro jornadas para culminar la fase regular de esta nueva era.

Para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, durante la primera ronda cada escuadra disputará catorce partidos, ocho de ellos serán entre los equipos del mismo grupo y se jugará a un partido de 90 minutos.

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Seis encuentros se disputarán intergrupales, por lo que cada equipo se enfrentará a dos clubes de cada bloque que pertenezcan al otro sector. Al término de la fase regular, los cuatro mejores equipos de cada grupo clasificarán a las finales.

¿En qué posición se encuentra Cruz Azul Femenil en el Grupo A?

Cruz Azul Femenil vence a Pumas por marcador de 3-2. (Cruz Azul Femenil)

Al son de 10 partidos en el Apertura 2026, las celestes se ubican en la sexta posición del bloque A con 15 unidades, producto de sus victorias contra Atlas FC (3-1), Atlante FC (3-1), Querétaro FC (0-2), Pumas UNAM (3-2) y Club Necaxa (0-2).

Cruz Azul Femenil concluirá la fase regular contra Rayadas de Monterrey, Toluca FC, Club Tijuana y Club León. La Máquina requiere un cierre perfecto para aspirar a los 27 puntos, pues el cuarto lugar de su grupo, en este momento, es FC Juárez con 21 unidades. Una derrota prácticamente dejaría fuera al club de La Noria.

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