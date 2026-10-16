“Por otros 20 años más”: Ricardo Arnaiz habla del futuro de Las Leyendas tras La venganza del Charro Negro

Mientras Las Leyendas estrena una nueva aventura con el regreso del Charro Negro, Ricardo Arnaiz mira hacia los relatos que aún faltan en ese universo. (Composición fotográfica)

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Ricardo Arnaiz proyecta otros 20 años para Las Leyendas después de dos décadas de una saga que convirtió relatos mexicanos en películas animadas. El creador sostuvo que el futuro estará en nuevas historias, los orígenes de personajes ya conocidos y una exploración de la historia nacional, con la intención de preservar tradiciones y acercarlas al público infantil y adulto.

La continuidad de la franquicia, explicó, depende de mantener la colaboración con Ánima Estudios y de renovar el entusiasmo de los espectadores sin abandonar los elementos que definieron a sus protagonistas y su universo.

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La saga pasó de una película independiente a un universo de personajes

En entrevista con Infobae, Arnaiz recordó que el punto de partida fue La leyenda de la Nahuala, concebida como una producción autónoma. No imaginaba entonces que aquella historia abriría el camino a una serie de películas conectadas entre sí.

“En mi cabeza solamente La leyenda de la Nahuala era eso, era una película independiente”, contó. El cierre con una referencia a La Llorona, según relató, surgió como un “chiste interno”.

El realizador señaló que esa decisión no anticipaba una secuela. Mucho menos, una saga que se extendería durante dos décadas y reuniría a distintas generaciones frente a los personajes.

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“Nunca nos imaginamos que iba a haber una secuela y mucho menos ya toda una saga”, afirmó Arnaiz. Con el tiempo, los espectadores comenzaron a involucrarse emocionalmente con el desarrollo de las historias.

Para el creador, una de las decisiones que impulsó el crecimiento de la franquicia fue el desarrollo de Leo y sus compañeros. Explicó que el personaje maduró junto con quienes lo conocieron cuando eran niños.

Arnaiz atribuyó ese proceso a Ánima Estudios y a Chino Rodríguez. “Fue ir madurando a Leo y a sus personajes”, dijo sobre una evolución que permitió ampliar el alcance de las películas.

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“En mi cabeza solamente La leyenda de la Nahuala era eso, era una película independiente”, contó. Captura del tráiler oficial de La Leyenda de la Nahuala

Ricardo Arnaiz plantea relatos sobre la Nueva España y el origen de sus protagonistas

El futuro de Las Leyendas contempla historias situadas en distintas etapas de México, además de relatos centrados en los antecedentes de personajes que ya forman parte de la saga.

Arnaiz considera que la convivencia entre las culturas española y prehispánica ofrece un terreno narrativo distinto, con episodios que todavía no han sido llevados a la animación.

El realizador remarcó que existen múltiples versiones de los relatos populares en el país. “Cada pueblito tiene una leyenda diferente”, señaló al explicar que esa diversidad permite imaginar nuevas producciones.

Entre sus intereses está profundizar en las historias de miedo surgidas durante la época de la conquista y de la Nueva España. Para él, esa mezcla cultural forma parte de uno de los rasgos que distinguen al país.

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“Me encanta la idea de explorar más leyendas de los españoles con los mexicanos”, expresó. También planteó que esa unión entre tradiciones puede ofrecer relatos que no existen en otros lugares.

Arnaiz situó parte de ese interés en 1807 y el siglo XIX, etapas que, a su juicio, contienen elementos históricos y culturales que pueden incorporarse a los siguientes proyectos de la franquicia.

“Hay muchísimas historias todavía que contar”, aseguró. El creador también mencionó planes para narrar cómo llegaron ciertos personajes al momento en que el público los conoce.

En esa línea, recordó el inicio de Las Leyendas: el Origen, donde se aborda la procedencia de los niños calaca y de Xóchitl, junto a su hermano Ximo. Además, anticipó una historia sobre Teodora y la familia Villacencio.

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La animación buscó llevar la cultura mexicana al cine

Arnaiz definió a Las Leyendas como un proyecto personal por haber sido uno de los primeros trabajos de animación mexicana que apostó por la cultura, las costumbres y las tradiciones del país.

“Fuimos los primeros que promovimos la cultura, las tradiciones, las costumbres”, afirmó. Su objetivo, explicó, era que los niños pudieran sentirse orgullosos de su origen.

La saga fue resultado de un trabajo conjunto con Fernando Fuentes y José Carlos García Olea. Arnaiz relató que los tres comenzaron a aprender animación en México sin una formación previa en ese campo.

“Nadie nos enseñó, lo aprendimos por medio de errores y de caernos y levantarnos”, recordó. Esa experiencia, añadió, creó entre ellos un vínculo de colaboración.

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El realizador valoró que Ánima Estudios tomara las historias y las expandiera. Para él, el resultado demuestra que las personas creativas pueden construir proyectos de mayor alcance cuando unen sus capacidades.

“Si unimos fuerzas, pueden hacer grandes cosas”, sostuvo. Veinte años después, consideró que la franquicia mantiene su capacidad de atraer a nuevos espectadores.

Arnaiz dijo que el recorrido de la saga ya alcanzó a una generación distinta de la que vio las primeras películas. “Saltamos ya una generación”, señaló al hablar de la continuidad del interés del público.

Entrevista con Ricardo Arnaiz sobre la saga de animación Las Leyendas.

La investigación histórica acompañó cada una de las películas

La representación de lugares y tradiciones no se planteó como un recurso educativo explícito, según Arnaiz, sino como parte de un contexto histórico que ayudara a sostener la ficción.

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Durante la producción de La leyenda de la Llorona, el equipo buscó trasladar la historia a Xochimilco y a sus chinampas. La intención era que el público también se acercara a ese entorno.

Más adelante, la investigación se extendió a La leyenda de las momias de Guanajuato. Arnaiz indicó que el equipo estudió elementos como la arquitectura, la música y la alimentación de cada época.

“Sí hicimos mucha investigación”, explicó. El realizador afirmó que ese trabajo también acompañó a La leyenda de la Nahuala.

Entre los temas que indagaron estuvo la conservación de los cuerpos en Guanajuato. Arnaiz contó que investigó por qué había momias allí y en Egipto, pero no en otros sitios.

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Según relató, el equipo encontró que las sales presentes en Guanajuato aportaban características que favorecían la preservación de los cuerpos. Ese tipo de descubrimientos, dijo, le resultan fascinantes.

La intención es que los relatos mantengan coherencia con los elementos culturales que representan. “Tiene que estar basada de alguna manera en la realidad”, planteó sobre las historias de la saga.

El estilo visual seguirá ligado a la fuerza de las historias

Sobre la más reciente película, Arnaiz indicó que se trata de la segunda dirigida por Marvin Núñez. También aclaró que Ánima Estudios llevó el peso creativo de la producción.

El desafío, según explicó, consistió en mantener vigente una franquicia con varios años de trayectoria y renovar el entusiasmo que despertó desde sus primeras entregas.

“Creo que se ha logrado de una manera increíble y conjunta con Videocine y Ánima Estudios”, dijo. El objetivo fue volver a llevar a los niños al cine para que descubrieran una aventura diferente.

Arnaiz anticipó que el estilo de animación de la franquicia no cambiará de rumbo. Consideró que ya se convirtió en una identidad reconocible para el público.

“El estilo ya es muy marcado de Las Leyendas”, afirmó. Aun así, sostuvo que el aspecto visual no es el único sostén de la saga.

Para el creador, la mayor fortaleza está en los personajes y las historias. “Vamos a mantenernos sobre esa línea”, concluyó al proyectar la continuidad de Las Leyendas.

“Esperemos que sí. Por los otros 20 más”, respondió Arnaiz cuando le preguntaron por el porvenir de una franquicia que busca seguir contando México desde la animación.

Cartel promocional de La venganza del Charro Negro, producida por Ánima y distribuida por Videocine. (Videocine)

La venganza del Charro Negro, la más reciente entrega de la saga, llegará a los cines el próximo 22 de octubre. En esta película, el Charro Negro regresa con el propósito de vengarse de Leo San Juan y destruir todo lo que él ama, una amenaza que llevará al protagonista a reencontrarse con antiguos enemigos de sus aventuras.