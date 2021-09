AMLO calificó con “Muy bien” gobierno de Claudia Sheinbaum

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), halagó el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo en la capital mexicana. En esta mañana, el primer mandatario retomó el método de evaluación que tenía en la universidad y calificó con “MB” (Muy Bien) la labor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Como lo calificaban antes en la facultad: si tiene “A” no acredita; luego “S”, suficiente; “B”, buena; y MB, muy buena (...) tiene MB Claudia (Sheinbaum) y hay otros servidores públicos del gobierno que también tienen MB, casi todos, pero de gobierno independientes como el de la Ciudad, Claudia, de primera, MB”, dijo el tabasqueño durante su habitual conferencia matutina.

Cabe recordar que la última vez que el jefe del Ejecutivo aplaudió la administración de Sheinbaum Pardo fue cuando sin pretexto alguno la llevó a su gira por Chiapas para asistir a un evento de reconstrucción de los sismos de 2017.

Durante la ceremonia, señaló que, al frente del gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum le hace ligera la carga de trabajo, porque actúa con responsabilidad y le ayuda a “empujar el elefante” para que camine y “son buenos los resultados”.

Foto: Presidencia de México

“Claudia Sheinbaum, la verdad, como es el caso de otros gobernantes, me ayudan, me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad. No tengo que estar recordando, apurando a nadie, porque Claudia, como Alejandro (Murat), como Rutilio (Escandón), la mayoría de los gobernadores ayuda a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados”, dijo AMLO el pasado agosto.

Y es que hay que mencionar que la alcaldesa capitalina ha sido incluida por el propio presidente del país en la lista de posibles candidatos a sucederlo, junto con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

