AMLO enviará iniciativa de reforma energética para fortalecer a CFE antes de que termine septiembre

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que este mismo mes enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Yo voy a enviar la iniciativa de reforma para fortalecer a la CFE antes de que concluya este mes, ya se está trabajando, vamos avanzando”, dijo durante su tradicional conferencia matutina.

El primer mandatario aseguró que esta iniciativa garantizará que no aumente el precio de la luz, que no haya apagones y que cueste menos la energía eléctrica a los consumidores y a las empresas, por lo que para ello, insistió, se requiere fortalecer a CFE, pues las administraciones anteriores, dijo, buscaban desaparecerlas para dejar libre el mercado a compañías extranjeras.

“Afortunadamente sonó la alarma y se detuvo la privatización, si no estaríamos como en España, en España están subiendo cada vez más las tarifas de la energía eléctrica porque son particulares y ellos van por el lucro, no les importa el interés general, el interés colectivo, nacional”, indicó este lunes desde Palacio Nacional.

Finalmente, destacó la labor de la empresa dirigida por Manuel Bartlett en el restablecimiento de electricidad en las zonas afectadas por los huracanes recientes.

Por otro lado, López Obrador descartó que existan actos de corrupción al interior de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Durante la misma conferencia de prensa , señaló que con la llegada de su gobierno han cambiado las malas prácticas del pasado, en donde se daban contratos a “diestra y siniestra”.

“Yo creo que los consejeros de la CRE son gente seria, honestos, responsables. Se pudo cambiar a los integrantes del consejo, ahora todos son íntegros. Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches”, indicó.

“Anteriormente había un problema ahí y en todos estos organismos, sobre todo por la corrupción, empezando por la decisión que tomaron cuando se llevó a cabo la reforma energética de entregar concesiones a diestra y siniestra, permisos de importación, para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles, un desorden. En la mayoría de los casos, esos permisos no se aplicaron, entraron a una especie de mercado negro”, denunció el tabasqueño.

Lo anterior surgió luego de que un medio nacional publicara una serie de señalamientos en contra de la CRE, en donde se le acusaba de pedir “cooperaciones” para agilizar trámites y otorgar permisos a gasolineras. En respuesta, el organismo aseguró que la información difundida por la periodista Diana Gante es tendenciosa y carece de sustento.

En este sentido, aclaró que la queja a la que se hace referencia en el artículo ya fue atendida e investigada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Órgano Interno de Control en tiempo informa. Ante la falta de pruebas y por tratarse de una denuncia anónima, se decidió desestimar el recurso.

Además, en el comunicado se precisó que los funcionarios Gustavo Sánchez Lugo y Alejandro Ledezma ya no laboran en la CRE desde hace cinco meses. Por otro lado, señalaron que José Alberto Celestinos Isaacs dejó de ser comisionado hace 10 meses, “mismo que en sus 60 años de trayectoria profesional tiene un historial laboral intachable, y su experiencia y orientación fueron de gran apoyo para este organismo autónomo”, puntualizó.

En este sentido, se indica que los datos publicados son falsos, pues se trata de información obsoleta que no tiene sustento. De igual forma, señaló que las solicitudes referidas no han sido autorizadas debido a que las estaciones de servicio no contaban con los requisitos establecidos.

