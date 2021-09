Imágenes de “Tlali”, la estatua que reemplazará a Colón en Reforma, desató polémica en redes sociales

El significado del nombre es "Tierra" (Foto: Twitter@ViajeDistopia)

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la estatua de Cristóbal Colón ya no regresará a Paseo de la Reforma y que en su lugar se colocará la de una mujer olmeca en honor a los pueblos originarios, este jueves se revelaron más detalles sobre el monumento.

Se llamará Tlali, que en náhuatl significa “Tierra”. Fue el escultor Pedro Reyes, encargado de la obra, quien compartió una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram y habló de ella en entrevista para Telediario.

“La idea de este monumento es una alegoría a la tierra que está inspirada en muchos elementos de la escultura mexicana desde diferentes momentos de la historia, desde su gran antigüedad, sobre todo evidentemente las cabezas olmecas, que son la expresión más antigua de la escultura en México”

Pedro Reyes ha sido curador de exposiciones y, en 2019, fue curador de Arte Contemporáneo en la Trienal de Aichi, Japón (Foto: Twitter@ViajeDistopia)

El artista de 49 años, originario de la capital, recordó que todas las representaciones de las cabezas olmecas son masculinas, por lo que representó un reto cambiar el género.

“Los rasgos que sí conserve de la escultura olmeca, en primer lugar son los ojos, son felinos, es el ojo jaguar, también los labios, que tan se le ha asociado al jugar, en realidad uno ve dos serpientes encontradas, que representan el origen del cosmos y dos serpientes también las vamos a encontrar en el tocado del pelo”

“Originalmente había pensado en el pelo recogido como si fuera una especie de chongo. Consultando con antropólogos me hicieron la observación que en el mundo prehispánico en realidad se hacían unas trenzas y que esas trenzas se manifiestan como dos cornezuelos”, añadió.

Según las autoridades, el objetivo honorificar a la mujer indígena (Foto: Twitter@ViajeDistopia)

También detalló que Tlali tendrá aproximadamente 9 metros y medio de altura: medirá seis metros y medio en la cabeza, y de basamento dos y medio metros.

En cuanto al material, dijo que será de piedra volcánica, de la misma materia que emergió del Xitle o del Popocatépetl, y que fue utilizada en la construcción y arquitectura de los pueblos originarios.

“La elección del material es congruente con el significado de la obra y tenemos esa intención de que se conserven los oficios y la tradición de la escultura dedicada al embellecimiento de la ciudad”

Reyes reveló que esta obra ya se está trabajando en tres talleres por mujeres artesanas y escultoras que se encuentran en pueblos originarios de Iztapalapa, Chimalhuacán y Coyoacán, quienes realizan la talla de la piedra.

La estatua de Colón fue donada por el empresario y banquero mexicano Antonio Escandón (Foto: Instagram/joyasfotograficas)(Foto: Instagram/joyasfotograficas)

Si bien aún no hay una fecha exacta de entrega, mencionó que la posible inauguración de Tlali podría ocurrir el 21 de febrero de 2021, Día Nacional de las Lenguas Indígenas.

Cabe mencionar que minutos después de que compartió los adelantos en Instagram, Reyes borró las publicaciones sin explicación alguna. Sin embargo, fue muy tarde porque ya se habían viralizado en redes sociales, donde desataron polémica y hasta provocó memes.

“Y cuánto irá costar esa desgracia”, “Será muy buen escultor pero eso no es una cabeza indígena, parece mezcla de alíen y reptiliano con un toque de Wakanda”, “A poco los habitantes prehispánicos de América tuvieron contacto con los extraterrestres”, “El más contento con la estatua TLALI será Jaime Maussan”, “A mí me parece muy chida, el arte no le tiene que dar gusto a nadie. Al arte se le contempla”, fueron algunas de las reacciones.

La Glorieta de Colón ha sido blanco de las protestas cada 12 de octubre “Dia de la Raza”, por lo que en 2020 el gobierno de la Ciudad de México decidió retirar la escultura del navegador genovés. Ahora se trasladará al Parque América, en el exclusivo barrio Polanco.

