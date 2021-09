Vicente Fox destacó que AMLO no ha ido a Tula a supervisar labores como los demás ex presidentes

Presidentes desastres naturales (Foto: Cuartoscuro)

Bajo el contexto del desbordamiento del río Tula en el estado de Hidalgo, el ex presidente Vicente Fox Quesada criticó al actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por aún no haber acudido a la zona afectada.

A través de una reacción al tuit de un influencer, el panista mostró cuatro escenarios. En los primeros tres aparecen los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y él en medio de zonas de desastre que contrastan con la última foto en la que aparece López Obrador sentado en un jardín durante una tarde soleada.

Con ello, concordó con el tuitero que en las administraciones pasadas los presidentes iban a las regiones afectadas por desastres naturales para supervisar los trabajos de rescate.

“Presidentes de México después de los desastres naturales...”, describe la publicación.

AMLO se ha limitado a dar instrucciones a distancia (Foto: Presidencia de México)

Esto porque hasta el momento, López Obrador no ha acudido a Tula para revisar las labores del Ejército Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil y otros organismos que están participando en la protección de los pobladores ante las inundaciones.

No obstante, este martes emitió un lamento desde su cuenta de Twitter por los 17 pacientes fallecidos en el Hospital General de Zona No.5 del IMSS en Tula. Aseguró que había sido uno de los días malos y tristes de su gobierno.

“En este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos; hoy es un día de estos últimos. Me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo”, dijo.

Aunque no se ha presentado a la zona afectada para hacer un recorrido con medios de comunicación que tomen fotos y video para constatar que está atendiendo el problema, ha dado instrucciones directas para labores de rescate.

Trabajos de rescate en Tula, Hidalgo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Así lo señaló esta tarde el propio gobernador de la entidad, Omar Fayad, desde una conferencia arriba de un camión del Ejército. Aseguró que el mandatario federal dio instrucciones a miembros de la Guardia Nacional para coadyuvar a las labores y envió a cientos de elementos para ello.

Ante el señalamiento contra el mandatario López Obrador, algunos internautas también emitieron su opinión; algunos dijeron que es porque al morenista no le gusta estar exhibiéndose y posando para las cámaras ya que prefiere dar instrucciones concretas, mientras que otros apoyaron que el no ir a hacer un recorrido muestra su falta de empatía.

“A el no le gusta exhibirse el apoya desde arriba de un helicóptero no tiene necesidad de ensuciarse porque lo otro es show mediático el es una persona que apoya a los damnificados mas que antes ni la burla perdona el populista que realmente no lo es”, dijo un usuario que apoyó a López Obrador.

Ex presidentes en zonas de desastres (Foto: Twitter)

“La verdad es vergonzoso, tenemos un presidente indolente y se cree humanista. Antes siempre se veía al ejército ayudando ahora ni eso. Dime de qué presumes y te diré que careces”, dijo una usuaria apoyando la idea de que el mandatario debería visitar la zona de desastre.

Muertos por falta de luz

Este miércoles se rectificó que fallecieron 14 personas personas que se encontraban en el Hospital General de Zona No. 5 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tula. Además, se añadió que dos personas más fallecieron en ese hospital, pero esos decesos se dieron antes de la inundación.

Robledo Aburto y Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil mostraron el desalojo de los pacientes que se llevaba a cabo la mañana de este martes por la azotea del nosocomio para ser trasladados a otras unidades cercanas.

