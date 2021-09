Sobreexplotación, deforestación y residuos tóxicos: cuál es el papel del narco en el daño medioambiental y los fenómenos naturales

EFE/David Guzmán

Los alcances del crimen organizado parecen no tener límites en México y muchas veces sus tentáculos escapan a las visiones más generales de la problemática. Un factor que pocos analistas y expertos han tomado en cuenta es el papel del narco en los fenómenos naturales y los daños medioambientales que producen sus actividades en territorio nacional.

El sismo del martes por la noche se sumó a la tragedia ocurrida la noche del lunes debido al desbordamiento del río Tula, en el estado de Hidalgo, que dejó 14 muertos, quienes se encontraban en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como miles de damnificados.

Según informó este miércoles el titular del IMSS, Zoé Robledo, la cifra de fallecidos se ajustó de 17 a 14. Y a estos hay que sumarles otras dos personas que ya habían perdido la vida en el momento de las inundaciones y se encontraba esperando los servicios funerarios.

De acuerdo con el Gobierno de Hidalgo, hacía 40 años que no se vivía una situación tan trágica por las precipitaciones.

El experto y analista en narcotráfico, Oscar Balderas, habló sobre la culpabilidad que también tuvo el crimen organizado en las inundaciones de Tula.

“Hablaba con algunas personas de Hidalgo y me decían es que esto no pasaba, ‘el río no se desbordaba’. No se desbordaba hasta que llegaron grupos criminales que comenzaron a depredar zonas verdes, principalmente porque querían tener la tierra despejada para poder pinchar los ductos de Pemex y poderse dedicar al huachicoleo”.

“Evidentemente esta no es la única explicación a las inundaciones y a la gran devastación natural, pero sí forma parte de esas explicaciones”, explicó.

Sin embargo, detalló que no se trata de una cuestión reciente ni exclusiva de Hidalgo. Como en muchas otras cuestiones ligadas al narcotráfico, para explicar el problema de raíz primero hay que voltear a ver al Cártel de Sinaloa.

En 2014, un informe de la ONU destacó el acelerado deterioro en la Sierra Tarahumara: áreas verdes, zonas boscosas, presas naturales, habían sido arrasadas. Las comunidades indígenas que ahí habitan fueron las más perjudicadas. Los cambios ambientales, tan extremos como contradictorios, comenzaron a provocar una serie de lluvias torrenciales y sequías extremas.

Precisamente la Sierra Tarahumara se encuentra ubicada dentro del Triángulo Dorado, perímetro que abarca los estados de Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua, y también la mayor concentración de campos de marihuana y amapola del país. Actualmente la región es controlada por dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Salazar y las flechas MZ, al servicio de Ismael El Mayo Zambada.

La organización fundada por Joaquín El Chapo Guzmán fue el primero en sobreexplotar la tierra para obtener más marihuana y amapola, y así poder abastecer la demanda del mercado global. Luego vino la urgencia por hacerse de tierras remotas, muchas veces en territorios indígenas, para permanecer ocultos de los ojos de las autoridades y seguir con sus actividades ilícitas.

También fueron pioneros en contratar jóvenes para talar grandes extensiones de bosques, y así poder instalar narcopistas que recibían aeronaves cargadas de droga proveniente desde Sudamérica y cuyo destino final era los Estados Unidos.

A partir de entonces otros cárteles imitarían la misma estrategia: destruir hábitats completos para abrir rutas de trasiego de drogas y armas, llevándose a su paso poblaciones originarias. Aquello también orilló a los cárteles a incursionar en el pujante negocio de la tala inmoderada y la comercialización del mercado negro de fauna en peligro de extinción.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también es conocido por deforestar largas extensiones de tierra, con el único fin de volver inaccesibles pequeños territorios, donde estratégicamente han sido dispuestos narcolaboratorios para cocinar metanfetamina.

Los residuos de esos químicos son vertidos a cuerpos de agua que sufren daños irreversibles. Para producir un kilo de cristal, se crean 10 kilos de residuos tóxicos altamente cancerígenos que muchas veces acaban en ríos y lagos de agua dulce.

