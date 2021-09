De los negocios millonarios a la huida: la historia de Miguel Alemán Magnani

Miguel Alemán Magnani, frente a un avión de Interjet en 2012. (Foto: Jeff Bottari / Wireimage)

Miguel Alemán Magnani, nacido en la Ciudad de México en 1966, es hijo Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz y senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés. Su carrera como empresario estuvo en apogeo cuando en 2005 la familia Alemán fundó ABC Aerolíneas, aerolínea mejor conocida como Interjet.

Interjet fue una compañía que empezó como una de las más económicas de México para después mejorar su calidad y prestigio hasta posicionarse como una de las mejores del país, pues llegó a tener casi el 20% de la participación en el mercado nacional y hasta un 28.96% en el mercado internacional.

En el 2008, tres años después de su fundación, los directivos de esta compañía decidieron comprar el total de los derechos de Aerocalifornia, aerolínea mexicana que se declaró en quiebra por tener deudas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Gracias a esta inversión, que representó el pago de aproximadamente 260 millones de pesos, Interjet ocupó los horarios de Aerocalifornia para despegar por primera vez desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Interjet se consideraba la tercera aerolínea más importante del país

Para Miguel Alemán Magnani la primera década tuvo grandes beneficios ya que en términos financieros para el 2018 logró transportar a más de 13 millones de pasajeros, de los cuales el 24.3% fueron destinos internacionales, y logró contar con una participación del 20% en el mercado nacional; sin embargo, desde el 2019 empezó a enfrentar problemas financieros.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ayudar la aerolínea, pues el mandatario consideraba importante ayudar a las empresas mexicanas ya que son una fuente de empleo; sin embargo, detalló que la deuda privada no se convertirá en deuda pública y que no se trata de rescatar empresas de su deuda al no pagar impuestos.

Desde agosto de 2019 Interjet no pagó el uso del espacio aéreo y para diciembre de 2020 el SAT embargó sus cuentas bancarias, automóviles y marcas por incumplir con pago de impuestos. La deuda en total rondaba en 2 mil 947 millones de pesos.

Miguel Alemán Magnani

En julio de 2020 un grupo de inversionistas, encabezado por Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche, compraron el 90% de las acciones de Interjet por un costo total de 150 millones de dólares. Por lo tanto, Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco solo se quedaron con el 10% de los derechos de la compañía.

A pesar de que Interjet está en quiebra Alemán Magnani posee , o poseía, otros negocios que enriquecen su fortuna, pues adquirió el 50% de las acciones de Sistema Radiópolis, empresa que opera 17 estaciones radiofónicas en México, entre ellas W Radio, La Ke Buena y Los 40 Principales.

También fundó junto con su familia el Grupo Alemán (GALEM), empresa que tiene participación en diferentes sectores como en las áreas de transporte aéreo, desarrollo regional e inmobiliario, comunicaciones y entretenimiento. Para el 2018 se metió en el mundo del entretenimiento al asociarse con con Metro Golden Meyer Studios y con Gato Grande Productions, empresas relacionadas para la producción de series y películas.

En enero de 2021 empleados sindicalizados de la aerolínea mexicana Interjet iniciaron una huelga en demanda del pago de salarios y prestaciones que se les adeudan desde hace meses.

En agosto de 2021 la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, dio a conocer que se emitió una ficha roja para localizar a Miguel Alemán Magnani tras ser acusado de defraudación fiscal por 65 millones de pesos. Para el 9 de julio de este año el Instituto Nacional de Migración (INM) alertó que Magnani había salido de México; sin embargo, aún no se conoce su paradero tras estar prófugo.

