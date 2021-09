Asesinaron a “El Chepe”, activista que protestaba por el alto precio del agua en Cuernavaca

El asesinato se dio en la colonia Antonio Barona. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro García Zagal, quien era mejor conocido como “El Chepe” fue asesinado a tiros la mañana del pasado martes, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El hombre era activista social, y murió en su casa de gestoría de la colonia Antonio Barona.

Josefina García León, su sobrina, exigió a las autoridades someter a investigación a la regidora de Cuernavaca Albina Cortés Lugo, pues hace un par de semanas amenazó al “Chepe”. Apenas el pasado jueves, otro activista también fue asesinado a balazos, en la ciudad de Cuernavaca.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó sobre el asesinato de García Zagal, que a las 11:29 horas recibieron reportes en el C5 sobre los disparos de arma de fuego que se escucharon en la colonia Antonio Barona, y al llegar al lugar, se confirmó el deceso de Alejandro García, cuyo cuerpo presentó lesiones profundas por los disparos de arma de fuego.

El fiscal Uriel Carmona Gándara acudió a la escena del crimen, y lamentó que de nuevo, la colonia presente un hecho violento. Hace un año, en esa misma colonia, un grupo armado disparó contra personas que velaban los cuerpos de dos jóvenes que también habían sido acribillados a balazos, situación que se reservó el fiscal. En dicho ataque murieron 10 personas acribilladas y hasta ahora la Fiscalía no ha logrado detener a los presuntos ataques, y tampoco se conoce el móvil del ataque.

Sobre el asesinato de “El Chepe”, su sobrina Josefina García, exigió justicia y revisión de las cámaras de seguridad de la zona, además de investigar a la regidora Albina Cortés Lugo, ya que en marzo de 2020 fue denunciada, junto con el alcalde Antonio Villalobos Adán, ante la Fiscalía General del Estado, por presuntamente mandar a un pistolero a matar a “El Chepe”.

El hombre había recibido amenazas de muerte. (Foto: Cuartoscuro)

En aquella ocasión, el 30 de marzo de 2020, Alejandro García denunció que al salir de su hogar, en la colonia Antonio Barona, vio a un sujeto que vestía camisa azul marino y pantalón de mezclilla, quien lo llamó por su nombre, y al voltear, recibió disparos de arma de fuego, sin embargo, alcanzó a agacharse y esquivarlos. Aún así, resultó herido y tuvo que ser llevado a un hospital para ser atendido.

En la declaración de aquel día, “El Chepe” aseguró que el ataque en su contra estuvo relacionado con las manifestaciones que ha encabezado en la colonia Antonio Barona, para exigir servicio de agua potable y denunciar cobros excesivos de hasta 10,000 pesos bimestrales por familia.

También dijo, en una entrevista que ofreció en el Zócalo de Cuernavaca, que meses atrás había recibido algunas advertencias, en las que le pedían que “se calmara”, y posteriormente, la regidora Albina Cortés, mandó a uno de sus trabajadores para intimidarlo y amenazarlo, por lo que en aquella ocasión hizo responsable al edil capitalino Antonio Villalobos y a la regidora de cualquier situación de violencia que le pudiera pasar.

Su sobrina Josefina narró que en el último atentado, en el que “El Chepe” perdió la vida, alguien toco a la puerta de la casa de gestoría, su tío salió a abrir, y ahí fue en donde le dispararon.

Anteriormente, el activista ya había sufrido un atentado, en donde solo fue lesionado. (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

“El recibió amenazas de Albina Cortés, quiero que se haga una averiguación y que se haga justicia. Tengo mucho dolor porque apenas enterré a mi tío Esteban y ahora me quitan a mi otro tío; no es justo, él luchaba contra estas personas que no ayudan a los demás”, dijo Josefina a el periódico El Universal.

También acusó que su tío había recibido amenazas de muerte, en las que le advertían que se calmara “o le iba a pasar algo”.

“El Chepe” encabezaba algunas manifestaciones en la colonia Antonio Barona y hace algunas semanas convocó a la ciudadanía a unirse y no pagar los recibos de agua al Sapac para evitar que ese dinero se vaya a los bolsillos del alcalde Antonio Villalobos, en lugar de pagar a la CFE.

