“No representa la postura ni la voluntad del partido”: PRI rechazó reunión con Vox

PRI rechazó haber firmado o participado en el acuerdo con el partido de ultraderecha español Vox (Foto: Cortesía PRI)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó haber firmado o participado en el acuerdo con el partido de ultraderecha español Vox, luego de que el pasado 2 de septiembre trascendió que un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del tricolor se reunieron con el español Santiago Abascal para firmar la Carta de Madrid, documento que intenta frenar el avance del comunismo en el país.

La tarde del pasado jueves, Vox publicó en sus redes sociales que Abascal, presidente de dicho partido, destacó la alianza con México para frenar el avance del “narcocomunismo” en la “Iberosfera”, y agradeció a los senadores del PAN y del PRI por el recibimiento.

“El senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado, ha sido el anfitrión del evento, que ha tenido lugar en la sede del Senado y en el que han participado diferentes senadores y congresistas tanto del PAN como del PRI, los dos partidos principales de la oposición”, se lee en su página web.

Un grupo de senadores del PAN y del PRI se reunieron con el español Santiago Abascal para firmar la Carta de Madrid (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

Por lo anterior, la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor negó la “supuesta participación de priistas” en el encuentro que tuvo el representante de Vox con legisladores mexicanos.

A través de redes sociales, el partido precisó que, de haber ocurrido el encuentro con Vox, se trataría de una participación a título personal del militante, ya que la postura ultraderechista del partido español “no representa su instituto político”.

“Rechazamos cualquier participación o supuesto acuerdo del PRI Nacional con @vox_es. De haber ocurrido por parte de algún militante, se trataría de una decisión a título personal y no representaría ni la postura ni la voluntad de nuestro Instituto Político”, declaró el partido.

PRI precisó que, de haber ocurrido el encuentro con Vox, se trataría de una participación a título personal del militante (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Por su parte, el grupo parlamentario del tricolor en la Cámara de Diputados aclaró en su cuenta oficial que ninguno de sus senadores participó en la reunión con Santiago Abascal, y puntualizó que “no hay prueba alguna de un acercamiento de nuestra parte”.

“Negamos rotundamente la participación de integrantes de nuestro Grupo Parlamentario en dicha reunión con @vox_es. Solicitamos a este partido político que corrija esta información errónea de manera inmediata”, advirtió.

Asimismo, la diputada federal Lorena Piñón Rivera desmintió haber tenido participación en reuniones con el partido español o haber firmado algún documento que la relacione con Abascal.

“Desmiento mi participación en reuniones con el partido español @vox_es o en cualquier carta donde aparezca mi nombre, confirmando que no he firmado ningún documento respaldando ninguna postura, ni conozco a @Santi_ABASCAL”, aseveró.

El grupo parlamentario del tricolor en la Cámara de Diputados aclaró en su cuenta oficial que ninguno de sus senadores participó en la reunión con Santiago Abascal (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Cabe señalar que, luego de que el grupo parlamentario de Acción Nacional firmó la Carta de Madrid, con el objetivo de formar una alianza entre México y España en busca de defender la “democracia, la libertad y la propiedad privada” de la “Iberoesfera”, las críticas de otros partidos y de elementos que pertenecieron al PAN no tardaron en llenar las redes sociales.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter: “La dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”.

“Como panista, me desentiendo de las proximidades con VOX, ni es lo que somos, ni lo que aspiramos a ser. Personalmente creo que los extremos alejan para ser alternativa ante la polarización que vivimos. Desde el respeto a la pluralidad al interior del PAN, no comparto esa visión”, escribió el diputado José Elías Lixa Abimerhi.

Acción Nacional firmó la Carta de Madrid con el objetivo de formar una alianza entre México y España en busca de defender la “democracia, la libertad y la propiedad privada” de la “Iberoesfera” (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

Por su parte, la panista Xóchitl Gálvez Ruiz señaló: “Yo, con Vox... ni a la esquina”.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó la reunión que sostuvieron varios miembros del PAN con una comitiva del partido VOX, y aseguró que los panistas simularon ser demócratas, pero son ultraconservadores fascistas.

“Ya ven que ayer vinieron los extremistas de España, del VOX. Se unieron con el PAN porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN de que eran demócratas y no, son conservadores y ultraconservadores, casi fascistas”, aseveró el mandatario.

