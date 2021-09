“Con Vox... ni a la esquina”: militantes del PAN rechazaron la firma de la Carta Madrid

Gustavo Madero, Elías Lixa, Xóchitl Galvez y Laura Rojas condenaron la firma de la Carta Madrid (Foto: Cuartoscuro / Senado)

La tarde de este jueves 2 de septiembre trascendió que el un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunió con una comitiva del partido español de ultraderecha Vox, con la misión de firmar la Carta Madrid, con la finalidad de que México no continúe en el camino del “comunismo”.

“Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”, expresó Julen Rementería en una publicación de Twitter en la que también adjuntó una foto en la que posa con Santiago Abascal, líder de Vox, al interior del Senado de la República.

Este acto provocó mucha indignación por parte de los promotores de la 4T y la ciudadanía en general; sin embargo, cabe destacar que la firma de la Carta Madrid provocó reacciones adversas al interior del PAN y figuras tan importantes como Xóchitl Gálvez y Gustavo Madero desacreditaron que el panismo aspire a emparejar su agenda ideológica con la del partido español.

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

El grupo parlamentario del PAN que recibió a los españoles señaló que este documento es un mensaje muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus radicales, ya que “México nunca va a ser comunista”, advirtió Rementería del Puerto, quien encabezó la asignatura.

Rementería no actuó solo, al lugar, para apoyar este proyecto “anticomunista, arribaron los senadores Lilly Téllez, Alejandra Reynoso, Martha Márquez y Roberto Moya; también fueron dos diputados del blanquiazul: América Rangel y Raúl Torres. Y como si esto no fuera suficiente, Manuel Añorve Baños, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también firmó la Carta Madrid.

En las publicaciones relacionadas a la firma del documento, los legisladores participantes reiteraron la defensa de la propiedad privada, pues en la cuenta de Twitter de los Senadores del PAN reafirmaron que están contentos por firmar la Carta Madrid “en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada”.

Tras esta publicación, Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN y secretaria de la Comisión Anticorrupción; Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República; Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados; Elías Lixa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados; Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México; y Héctor Larios, secretario general de Acción Nacional, se deslindaron de la firma de la Carta Madrid y manifestaron su animadversión a Vox.

Lilly Téllez acudió a la firma de la Carta Madrid del partido Vox (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

Manifestaciones contra la Carta Madrid

José Elías Lixa Abimerhi:

“Como panista, me desentiendo de las proximidades con VOX, ni es lo que somos, ni lo que aspiramos a ser. Personalmente creo que los extremos alejan para ser alternativa ante la polarización que vivimos. Desde el respeto a la pluralidad al interior del PAN, no comparto esa visión”.

Gustavo Enrique Madero Muñoz:

“Lamento el corrimiento del Partido Acción Nacional y de mi Grupo Parlamentario a la derecha. Cuando más requerimos ser una alternativa democrática, comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos y sociales para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión”.

Julen Rementería junto con Santiago Abascal en la firma de la Carta Madrid (Foto: Twitter / @julenrementeria)

Laura Angélica Rojas Hernández:

“El PAN ha luchado por conseguir y ampliar las libertades y los derechos. Acercarnos a un partido de ultraderecha como VOX no abona a ese objetivo. Nuestras propias ideas e historia son la mejor arma para seguir construyendo democracia. Más centro, menos extremos”.

Héctor Larios Córdova:

“El día de hoy un grupo plural de senadores, mayoritariamente del PAN se reunieron para suscribir la carta Madrid, a favor de la democracia, libertad y vs populismos, el PAN no comparte con Vox sus propuestas que violentan Derechos Humanos”.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz:

“Yo, con Vox... ni a la esquina”.

Andrés Atayde Rubiolo:

“Como capitalino y panista, no comparto la cercanía con Vox. No es lo que me representa. Repito: los extremos no ayudan a la sana convivencia social. Al contrario, promueven la no deseable polarización. Como dijeran los clásicos: ‘respeto, pero no comparto’”.

