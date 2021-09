Tercer Informe de Gobierno: consultora registró 88 afirmaciones “falsas o engañosas” en discurso de AMLO

En los 55 minutos de su Tercer Informe de Gobierno, AMLO dijo 88 afirmaciones falsas o no comprobables (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

A raíz del Tercer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), varias organizaciones se dieron a la tarea de analizar su discurso para comprobar qué tanto de lo que dice es mentira y qué tanto es cierto. SPIN, que se dedica al análisis en materia de comunicación política, contó 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables en 55 minutos de conferencia.

“De acuerdo con cifras de #SPIN el #3erInformeDeGobierno de @lopezobrador_ contiene 88 AFIRMACIONES FALSAS, ENGAÑOSAS O NO COMPROBABLES”, fueron las palabras de Luis Estrada, el empresario al frente de SPIN, a través de su cuenta de Twitter.

En diversas entrevistas con medios añade que buena parte del Tercer Informe de Gobierno de López Obrador estuvo dedicada a hacer promesas, “habla de cifras no comprobables, sin referencia ni sustento. Habla de lo que puede suceder y no ha sucedido”.

En otra ocasión, la consultora SPIN reveló que, según sus cifras, AMLO ha dicho 61 mil 79 afirmaciones falsas. Con esos números, el mandatario se coloca por encima de los conteos de la misma naturaleza que han hecho en torno al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según el Washington Post, durante su mandato, el ex presidente republicano hizo un total de 31 mil 579 afirmaciones falsas, por lo que, haciendo caso a las cifras de SPIN, López Obrador está cerca de duplicar las cifras de Donald Trump. Cabe aclarar que no hay manera de comprobar que las metodologías usadas por SPIN y el Washington Post sean similares o compatibles, por lo que toda comparación podría no ser precisa.

Además de SPIN, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) también hizo un análisis sobre algunos de los dichos falsos, engañosos o no comprobables por parte del mandatario durante su Tercer Informe de Gobierno.

En materia de Producción Petrolera, López Obrador declaró: “Al inicio de nuestra administración las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles; es decir, 38 por ciento más”. Sin embargo, con datos de la Secretaría de Energía, la ONEA aseguró que de enero a junio de este año se produjeron 659 mil barriles por día, un 0.8% si se compara con la producción durante ese mismo lapso de tiempo del 2020.

Sobre la recaudación de impuestos, el Jefe del Ejecutivo dijo: “Estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones (…) no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal”

Sin embargo, según una investigación de la ONEA, durante el 2021 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) condonó 293.3 millones de pesos en multas a 862 contribuyentes, entre los que destacan Carlos Slim, Carlos Hank González y el periódico La Jornada.

Además de la ONEA y SPIN, está el proyecto llamado Gatitos contra la Desigualdad del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG). A través de su cuenta de sus redes sociales, señalaron algunas afirmaciones “irreales” de López Obrador.

Empezaron por la afirmación del mandatario de que el “70% de los hogares están inscritos a un programa social”. Gatitos contra la Desigualdad, sin embargo, señala que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que sólo un 30% de los hogares reciben al menos un programa social, un porcentaje incluso menor al del 2016, cuando un 31% de los hogares contaban con al menos un apoyo.

Entre otras falsedades, Gatitos contra la Desigualdad señala la afirmación de López AMLO según la cual “La política de austeridad ha permitido financiar los programas sociales para los más pobres y marginados”. Sin embargo, según una investigación del INDESIG, en realidad durante el 2014 hubo más gastos en programas sociales que durante el 2019, 2020 o 2021.

