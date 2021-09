“Gratitud infinita con el presidente”: las palabras de Julio Scherer tras su renuncia a la Consejería Jurídica

Julio Scherer Ibarra renunció a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal (Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Durante la conferencia de prensa diaria, el mandatario señaló que el abogado se reincorporará a las actividades profesionales que desempeñaba antes de colaborar en su gobierno.

Por su parte, Scherer Ibarra agradeció al tabasqueño por invitarlo a formar parte de su proyecto y trabajar en beneficio de las personas más pobres. Aunado a esto, manifestó que deja el cargo “satisfecho” con las reformas y avances que se lograron en materia legal.

“Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre, creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno, yo siempre recibí recomendaciones de él, me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas”, indicó el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Scherer Ibarra agradeció al tabasqueño por la oportunidad de trabajar en beneficio de las personas más pobres (Foto: AMLO)

Aunado a esto, recordó que falta que se envíen y aprueben las tres reformas más importantes, mismas que el presidente López Obrador detalló afectarán al sector energético, al sistema electoral y a la Guardia Nacional.

Con todo y esto, aseguró que a su partida “no hay ningún asunto litigioso que detenga las obras públicas importantes” del gobierno federal.

“Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término, como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan tres reformas constitucionales que se van a presentar pronto porque son las más importantes.

En lo personal, yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que sirvió, pero sobre todo, muy agradecido con el presidente de la República porque tuvo un trato muy satisfactorio, no tengo más que gratitud infinita para mi jefe, el presidente de la República”, agregó.

El presidente López Obrador destacó la intervención de Julio Scherer en la elaboración de iniciativas de su gobierno (Foto: Galo Cañas / Cuartsocuro)

Luego de que Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO, negara los rumores que circulaban sobre la renuncia de Scherer Ibarra, el mismo mandatario anunció que el abogado ya no formará parte de su equipo jurídico.

El licenciado Julio Scherer Ibarra ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado

Además, el presidente destacó su intervención en la elaboración de iniciativas como la reforma para “garantizar la entrega de becas, pensiones y medicinas” a niñas, niños y adultos mayores; la reforma para calificar como delito grave a la corrupción; la resolución para prohibir la condonación de impuestos, y la reforma para la creación de la Guardia Nacional.

“Es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación (...) Le agradecemos mucho”, reconoció.

Julio Scherer Ibarra es uno de los hombres más cercanos al mandatario (Foto: Reuters)

Por otra parte, informó que la encargada de sustituirlo en el puesto es María Estela Ríos González, quien ejerció el mismo cargo durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), antes Distrito Federal: “Ya había trabajado con nosotros (...) y tiene toda la experiencia”, señaló.

Desde diciembre de 2014 a la fecha, se había desempeñado como Directora del Instituto de Especialización de la Junta Local De Conciliación y Arbitraje de la Ciudad De México.

Julio Scherer Ibarra es uno de los hombres más cercanos al mandatario. Entre las tareas que dejó pendiente como consejero jurídico. Asimismo, es hijo de Julio Scherer García, periodista clave para México desde la década de los 60, pues dirigió periódicos como Excélsior y fue cofundador de la revista Proceso.

