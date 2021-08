FGR puede detener a Laura Bozzo: juez rechazó suspensión para frenar su captura

(Foto: Instagram Laura Bozzo)

La situación legal para Laura Bozzo se complica y es que la conductora peruana podría enfrentarse pronto a la justicia, ya que un juez federal ordenó su aprehensión para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra.

El juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, negó una suspensión definitiva con la que Bozzo intentaba frenar por tiempo indefinido su captura.

Hay que recordar que el mismo juez le otorgó un freno provisional para su detención, a condición del pago de una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte; sin embargo, Bozzo no acudió al juzgado y no entregó su documento de identidad.

Hoy, el impartidor de justicia decidió negar la medida cautelar solicitada, por lo que ordenó proceder contra la conductora peruana a fin de su captura y reclusión en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

(Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Se niega la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión promovido por (el) defensor particular de la quejosa Laura Cecilia Bozzo, en contra del acto”, dictaminó el juez en el expediente 748/2021.

De este modo el juez determinó declarar sin materia el presente incidente de suspensión promovido por Bozzo contra la orden de aprehensión que ahora deberá ser ejecutada por la FGR.

Otra de las acusaciones que pesan en contra de Laura Bozzo son parte de su expareja Cristian Zuárez, por tentativa de homicidio, de acuerdo con Diego Trimarco, el abogado del cantante, en caso de que el actual proceso legal en el que se encuentra contra la presentadora concluyera con una sentencia condenatoria, la otra denuncia podría acarrearle muchos problemas más.

(Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Creo que está causa va a hacer un agravante para la situación actual que está viviendo Laura. Es un cúmulo de cosas que complica su situación jurídica, lamentablemente”, explicó para Ventaneando.

Asimismo, ahondó en que Cristian y Laura se encontraban en buenos términos, pero eso no sería suficiente para detener a las autoridades en caso de que estas consideraran pertinente retomar la denuncia previa.

“Cuando son delitos penales, uno denuncia, pero después es el estado el que debe continuar. Él lo que puede hacer es desistir de su calidad de impulsar el proceso, pero es el estado el que debe de determinar esa circunstancia”, externó.

Asimismo, el abogado confesó que, a pesar de que las autoridades actualmente están intentando localizar a la peruana, su cliente y ex pareja de Laura, se han mantenido en contacto con ella recientemente.

(Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Sí, yo apenas tuve noticias de estas circunstancias, me comuniqué con él y me relató que se había comunicado con Laura, que estaba brindándole su apoyo y comprensión”, señaló.

No obstante, advirtió que esta situación no convertiría en “cómplice” de un crimen a su cliente, o al menos, mientras no recibiera dinero de Bozzo.

