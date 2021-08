“No a la imposición de AMLO”: Lilly Téllez y su protesta contra Olga Sánchez Cordero

Lilly Téllez se manifestó contra Olga Sánchez Cordero (Foto: Twitter / @LillyTellez)

La ex senadora de Morena y ahora legisladora por el PAN, Lilly Téllez, protestó contra el nombramiento de Olga Sánchez Cordero como la nueva presidenta de la Mesa Directiva en el Senado de la República y aseguró que se trata de una intromisión del poder ejecutivo federal en el legislativo de cara a la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales Téllez García publicó este domingo 29 de agosto que la votación fue “inesperada”, pues hubo 17 votos en contra y una abstención respecto a la planilla que la nombra como la nueva presidenta del Senado de la República; sin embargo, no representó gran problema, pues a favor obtuvo 79.

“No a la imposición de AMLO”

Lilly Téllez se pronunció contra una posible intromisión del presidente en el Senado (Foto: Twitter / @LillyTellez)

Aunado a esto, adjuntó una fotografía con el listado de las y los líderes de la Mesa Directiva y tachó el nombre de Olga Sánchez Cordero Dávila; sin embargo, de nada sirvió esta manifestación simbólica, pues pocos minutos después fue confirmada la victoria de Sánchez Cordero como la nueva presidenta del Senado.

De tal modo que la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) rindió protesta como la presidenta de la Cámara Alta para la LXV Legislatura.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y por la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, exclamó la también ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, la presidenta de la Mesa Directiva le tomó la protesta a las y los nuevos integrantes de dicho órgano del legislativo federal, quedando como vicepresidentes la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN); y los senadores José Narro Céspedes, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Olga Sánchez Cordero dejó la Segob para dirigir el Senado de la República (Foto: Reuters / Henry Romero)

Aunado a esto se definió el secretariado de la mesa directiva, el cual se conformará por las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano (MC); Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido del Trabajo (PT); y María Celeste Sánchez Sugía, de Morena.

Así es como se confirmó lo que se veía venir desde este jueves 26 de agosto, cuando se informó sobre la salida de Sánchez Cordero de la Segob, su sustitución por Adán Augusto López Hernández y la promoción por parte de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, para que la egresada de la UNAM llegara a la Mesa Directiva.

“Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación”, dijo Andrés Manuel López Obrador ante la salida de la titular de la Segob.

Por su cuenta, Monreal Ávila ofreció un catálogo de virtudes que enmarcan a Olga Sánchez Cordero, pues la describió como “una mujer capaz, talentosa, con capacidad de apertura y de diálogo”, quien representará a Morena con dignidad en la Mesa Directiva del Senado de la República.

