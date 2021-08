“Para no olvidar aquellos tiempos”: AMLO visitó San Cristóbal después de estar “en un plantón” de la CNTE

Foto: Presidencia de México vía REUTERS/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo muy contento de estar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, luego de “estar en un plantón haciendo una protesta”, en referencia a lo sucedido esta mañana en Tuxtla Gutiérrez, cuando decenas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieron ingresar a las instalaciones militares para encabezar la reunión de seguridad nacional y su conferencia mañanera.

Al supervisar los Avances del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos del 2017, el mandatario recordó la importancia de San Cristóbal y celebró el progreso en la reedificación de inmuebles dañados por los movimientos telúricos de ese año.

“(...) Celebro también que estemos avanzando en el Programa de Reconstrucción Nacional… Que no se crea mucho de que esto de que ‘no se acaba hasta que se acaba’, eso se decía en el béisbol… Yo sí quiero que se termine el Programa de Reconstrucción. Vamos a seguir avanzando para que podamos este año, máximo el año próximo, concluir con todo el programa”, destacó.

El mandatario aseguró que se ha avanzado mucho en la reconstrucción de todo tipo de inmuebles, pero aclaró que si se va a paso lento, es porque es un trabajo especial que requiere tiempo, y no porque no haya recursos.

“Se ha ido avanzando mucho en la reconstrucción de viviendas, de escuelas, de centros de salud, de los templos… Lleva tiempo, no es nada más porque como dicen ‘tanto en el INAH inah como en el Palacio, las cosas caminan despacio’, sino porque se requiere de un trato especial.. una reconstrucción es una obra de arte, se debe tener mucho cuidado (...) y no por la falta de recursos, no por el burocratismo, la desidia; sino que sigamos avanzando”, aseguró.

Información en desarrollo…