Gobernador de Veracruz acusó a juez de recibir soborno de 3 millones de pesos para liberar al “Compa Playa”

EL juez determinó que no había pruebas suficientes para demostrar su culpa (Foto: Twitter@blogdelnarcomx)

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, acusó al juez federal que liberó a Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, por presuntamente recibir un soborno de 3 millones de pesos y aseguró que solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación en su contra.

Esta irregularidad en el caso se presentó el pasado sábado 21 de agosto cuando se decidió la no vinculación al proceso por falta de pruebas en el caso del del asesinato del diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Molina Palacios, en noviembre de 2019.

“Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un Juez en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”, manifestó García Jiménez en una conferencia de prensa.

Asimismo, detalló que este presunto asesino no ha sido exonerado aún, pues las investigaciones en su contra continúan por el presunto asesinato de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias “El Brujo”, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Playa Vicente. Por ello, en cuanto fue puesto en libertad, fue ejecutada una nueva orden de aprehensión.

“No se liberó, está sujeto a varios procesos judiciales, según entiendo. El presunto responsable de diversos delitos, alias el ‘Compa Playa’, sigue sujeto a los procesos judiciales por esos delitos”, detalló el mandatario estatal.

El Compa Playa fue señalado por asesinar el diputado local del PRI Juan Carlos Molina Palacios (Foto: Especial)

En su participación, Cuitláhuac García también enfatizó que el hecho de haber ganado un amparo no implica la absolución de los delitos por los cuales es señalado. “Yo no he visto esa sentencia del tribunal, sigue sujeto a proceso judicial”, sentenció.

Ahora se espera que con estas indicaciones realizadas desde el gobierno de Veracruz se esclarezcan los motivos por los cuales el “Compa Playa” no fue vinculado a proceso por los hechos ocurridos en 2019. Y, de ser el caso, habría represalias contra el juez federal que presuntamente recibió el soborno millonario.

El pasado jueves, Celina García Rosales, madre de Itiel, realizó una conferencia de prensa y aseguró que su hijo no ha obtenido su libertad, pues se le investiga por dos crímenes ocurridos en Playa Vicente en el 2018, mismo que, según su declaración, no cometió.

Debido a que el proceso judicial no ha finalizado, el “compa Playa” sigue en el penal de Cosamaloapan, ya que, aunque no hubo pruebas suficientes para comprobar su responsabilidad, se ordenó reponer el procedimiento.

La madre de Itiel aseguró que continúa en el penal de Cosamaloapan (Foto: Especial)

¿Quién es el “Compa Playa”?

Identificado como Itiel Palacios García, y conocido como “El Playa” o “Compa Playa”, nació en 1982, en la pequeña comunidad de “Primavera”, perteneciente a Playa Vicente, Veracruz, municipio que, durante años, ha sido objeto de cruentas disputas entre grupos del crimen organizado.

“El Playa” inició su historial criminal fuera de Veracruz, en las filas del Cártel de Sinaloa. Sus inicios comenzaron en Guerrero, entidad vinculada a sus padres, quienes le dieron un segundo apodo: “El Indito de Guerrero”.

La fama de El “Compa Playa” se contaba en el narcocorrido “Con olor a Ferragamo”, compuesto por el grupo ‘Revolver Cannabis’, en diciembre de 2016. “Con el aroma de Ferragamo (fragancia masculina italiana), no hay mujer que puede resistir”.

Uno de los casos más relevantes en su historial fue registrado en agosto de 2019, cuando se le señaló por enviar drogas hasta Australia, junto con la organización criminal que dirige, según Informes de inteligencia obtenidos por Breitbart Texas.

También está vinculado a casos de contrabando de armas, en los que movía rifles calibre .50 y AR-15 a través de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y finalmente a la Ciudad de México, sus clientes podían ser del tanto del CJNG como del Cártel de Sinaloa.

