“Aquí tiene a su partido”: PAN expresó su apoyo a Ricardo Anaya ante “persecución política”

Marko Cortés y el PAN manifestaron su respaldo a Ricardo Anaya (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Tras las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya por su presunta participación en los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, manifestó su respaldo y aseguró que no está solo ante la persecución política.

En conferencia de prensa virtual, el líder nacional panista expresó este jueves 26 de agosto el total respaldo del partido a su ex candidato presidencial, ante lo que calificó como una persecución política que está haciendo el gobierno de del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un posible adversario en la contienda presidencial de 2024, pues señaló, lo único que ha hecho Anaya es disentir, señalar y denunciar como en cualquier país democrático.

“Hoy de manera institucional le respaldamos a nuestro amigo Ricardo Anaya ante esta persecución, le decimos que no está solo, que aquí tiene a su partido, pero que detrás de nosotros hay millones de mexicanos que se están dando cuenta de esa persecución, de ese uso doloso y faccioso de las instituciones para buscar acallar las voces que hoy dicen: disiento de la forma de gobernar”, declaró.

El líder nacional panista expresó el total respaldo del partido a su ex candidato presidencial (Foto: Twitter/MarkoCortes)

Como ejemplo, Cortés indicó que el caso de Anaya se puede comparar con el del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y del extitular de la Secretaría de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo.

“Ahí está el claro reflejo de buscar quitarle el fuero constitucional a un gobernador en funciones que se atrevió a levantar la voz, a conformar la Alianza Federalista de gobernadores y exigir lo que por derecho sus estados deberían tener. Hoy es un perseguido político más de este gobierno”, aseveró.

Y añadió: “Ahí tenemos las acusaciones contra Ildefonso Guajardo del PRI, diputado federal electo, que también usando las instituciones del Estado están buscando amedrentar y callar; ahí tenemos a Rogelio Franco, diputado electo de Veracruz, detenido también en una clara persecución política. Y el reflejo más claro, innegable y evidente de esto es este expediente, este montaje, esta persecución contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya”.

El panista aseguró que cualquier señalamiento contra Anaya es un señalamiento para el PAN y para los mexicanos (EFE/Mario Armas/Archivo)

Durante su participación, el panista aseguró que cualquier acusación contra Anaya es un señalamiento para el PAN y para los mexicanos “librepensadores que luchan por la democracia y el derecho a disentir”.

Además, exigió que el proceso contra el panista se lleve de forma adecuada, “que el gobierno federal saque las manos”, y que deje de actuar “sin presiones” al Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Creel Miranda, explicó que si Ricardo Anaya votó a favor de la reforma energética en 2018, fue porque era una modificación constitucional que el partido quería realizar desde la administración de Vicente Fox.

Santiago Creel explicó que si Ricardo Anaya votó a favor de la reforma energética, fue porque era una modificación constitucional que el partido quería realizar (Foto: tomada de Twitter @MarkoCortes)

“¿Cuál es la gran prueba que aporta la fiscalía? Que Ricardo Anaya votó la reforma energética, ¡qué gran sorpresa! Una reforma que los panistas hemos estado buscando desde la época de Vicente Fox, pasando por la administración de Felipe Calderón”, dijo el funcionario.

Además, convocó a la FGR a que rectifique y a que no entre a la persecución política que ha elaborado AMLO; asimismo, pidió al Poder Ejecutivo que dé resultados.

“Los instrumentos del Estado tienen que servir para hacer justicia, no para perseguir a los enemigos políticos, no para perseguir a los adversarios políticos, no para perseguir a quienes no piensan como piensa el régimen, la convocatoria es que la Fiscalía rectifique, que haga una valoración bien de los hechos, que no se preste a esta persecución política, que los jueces actúen debidamente, conforme a la Constitución y a sus propios ordenamientos y que el presidente de la República se dedique a gobernar”, sostuvo.

