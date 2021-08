“Rebasa fronteras”: Fox cuestionó la salud mental de AMLO con Ricardo Anaya

Fox cuestionó la salud mental de AMLO con Ricardo Anaya (Fotos: Cuartoscuro / Presidencia de México)

Luego de que el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, asegurara que Andrés Manuel López Obrador carece de salud mental, el adversario político del mandatario, Vicente Fox Quedada, aseguró que el diagnóstico es “coincidente en la mayoría de ciudadanos”.

Aunado a esto, el panista afirmó que la supuesta condición del tabasqueño ya rebasa fronteras.

“El Diagnóstico es coincidente en la mayoría de ciudadanos.. Inclusive ya rebasa fronteras”

Esta mañana, durante la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, el presidente aseguró que los maestros de Anaya Cortés fueron Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

“Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje, ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y para los que no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas… Uno de los maestros es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro… con Diego, se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones”, apuntó.

Lo anterior fue retomado por el panista, quien puso en duda la calidad mental de López obrador. “No sé a ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental del mentiroso que tenemos en Palacio, dijo ahorita en la mañanera que Carlos Salinas era mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88?, yo era un niño de 9 años, es un señor al que no he saludado en mi vida, de veras que ya es preocupante tu salud mental, Andrés Manuel”, dijo el exlegislador en un video publicado en redes sociales.

Después de casi una semana de encontronazos entre ambos personajes, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló los supuestos delitos en contra del excandidato.

De acuerdo con el boletín, todo está relacionado con un primer pago de 10 millones de dólares que entregaron altos funcionario de la empresa brasileña Odrebrecht a Emilio Lozoya, para “garantizar el control sobre esa producción petrolera”.

En tanto, según las declaraciones del exfuncionario, recibió “órdenes” de entregar 6,800,000 de pesos al entonces diputado del PAN, Ricardo Anaya, para que votara a favor de la Reforma Energética.

“Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo “N” por una persona de confianza del propio Emilio “N”, cuyo nombre es Norberto “N”; misma cantidad que entregó a Ricardo “N”, en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.

Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo “N” votó a favor de la misma”, especifica la misiva de la FGR.

El exdirector de Petróleos Mexicanos,Emilio Lozoya (Foto: EFE / José Méndez)

También se menciona que los testigos Miguel “N” y Froylán “N” declararon haber presenciado visitas de legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, a la oficina de Lozoya Austin en la dirección general de Pemex.

“La secuencia de todas las diligencias señaladas, QUE PUEDEN APORTARSE EN VERSIÓN PÚBLICA, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país, a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido, lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son de dominio público”, se lee en el documento.

Anaya Cortés se defendió de estos y otros señalamiento que han surgido en las últimas horas, en cuanto a las supuestas declaraciones patrimoniales a su nombre, el político mexicano aseguró que se trata de dos casas donadas. “A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya!”, criticó desde sus redes sociales.

