“México tiene 3 veces más muertos que Afganistán”, Buscaglia ve que vacíos de poder los ocupa el narco

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO

Edgardo Buscaglia, analista político y docente de Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, ubicó diversos paralelismos “preocupantes” entre Afganistán y México.

“Afganistán me recuerda mucho a México. México tiene tres veces más gente muerta y asesinada que Afganistán, después de 20 años de guerra aquí en México”, recordó.

Entrevistado en el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, Buscaglia expuso que en México hay vacíos de poder que son aprovechados por el crimen organizado para retener y mantener el control absoluto.

“México marcha hacia una situación donde los vacÍos de estado son cada vez mayores, proviene de una situación de vacíos desde antes de la Revolución, se convirtió en un estado proveedor que se viene desestabilizando desde los años 90, 1995 para ser exacto, principalmente debido a la delincuencia organizada descontrolada”, detalló Buscaglia.

Foto: Infobae México.

Aclaró que Afganistan no tiene un estado nación por lo que todo el poder real en el abastecimiento de agua, salud pública, resolución de conflictos lo proveen los paramilitares al estilo de “El Mencho” en cada una de esas regiones.

“Y hacia allá va México en algunas regiones, cuando yo entro a los límites entre Colima y Jalisco, que yo he caminado por ahí acompañado de locales, a esta gente (narcos) los reconocían como el poder real”, manifestó.

Declaró que lo que se debe evitar en el país es evitar que esos vacíos de poder aumenten y que “vayamos a pedir permiso a ‘El Mencho’ para poder entrar a una región”.

(Mapa: Infobae México)

“Eso ya sucede, hay que pedir permiso a gente ligada a grupos criminales e informarles a qué vas, cuál es tu propósito ahí, yo ya estoy viendo ese lenguaje cosa que me preocupa mucho”, alertó.

Señaló que ahí hay un paralelismo importante entre Afganistán y México “que es a la inversa, México sí tiene un estado nación, pero ese estado se fue desintegrando con una delincuencia organizada que comenzó a privatizar de facto pedazos del estado para que los sirvan a ellos.

“La delincuencia organizada que creó a El Mayo y a El Mencho es la delincuencia organizada política mexicana que (Emilio) Lozoya describe, tenemos que entrar a pegarle a este mounstruo por todos los costados”, dijo.

¿Dónde están los narcos de la vieja escuela? (Foto: Infobae México)

“El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que envuelve a la delincuencia organizada que Lozoya mismo describió en los testimonios que se filtraron y que leímos el año pasado, exhibe una delincuencia organizada de cuello blanco, como la mas poderosa delincuencia organizada en los países en que trabajé. Incluso en Afganistán, donde la delincuencia organizada más poderosa era la del entonces Presidente Hamidd Karzai (quien gobernó ese país del 22 de diciembre de 2004 al 29 de septiembre de 2014) y quien estaba filtrando 800 millones de dólares a través de un banco y de una persona equivalente a Lozoya, que estaba al ladito del Presidente Karzai. Esa es la corrupción que a mí me preocupa esa y no la corrupcioncita del “Mayo” Zambada. Esa es la corrupción en grande”, dijo quien es además Director del International Law and Economic Development Centre.

También citó un estudio científico sobre delincuencia organizada y corrupción, escrito por Susan Rose-Ackerman y Jana Kunicovã, que determina con precisión que el sistema electoral de México tiene presencia de delincuencia organizada en todo, “y no es un problema de Morena o solamente del PRI, es un problema generalizado de dineros ilegales”, expuso.

CJNG amenaza video (Foto: Captura de pantalla)

Este estudio expone que todos los partidos están infiltrados en un ambiente institucional de impunidad, ausencia de auditorías preventivas en cuanto al origen de financiamiento de campañas, en un ambiente donde el dedazo, la tómbola y la encuesta a modo determina quien va a ser candidato o no.

“El proceso electoral cuesta vida humanas porque estos grupos del crimen organizado imponen el control con violencia para ganar territorio, no sólo para el tráfico de drogas sino para capturar sus negocios, sus licitaciones públicas, como esas autopistas que hicieron en Durango. Yo vi cómo pasaron de una guerra civil donde habían miles de fosas comunes a una paz mafiosa, increíblemente disciplinada por el cártel de Sinaloa”, puntualizó.

