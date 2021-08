“Cínico”, ex policía reclama a Felipe Calderón encarcelarlo por destapar vínculos de García Luna con el narco

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro)

El ex policía federal Javier Herrera Valles tildó de “cínico” al expresidente Felipe Calderón, le reclamó y lo acusó de ordenar su encarcelamiento por dar advertirle que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba coludido con la delincuencia organizada.

La acusación la realizó en su cuenta de Twitter de Felipe Calderón cuando éste acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de “perseguir” a opositores y “liberar delincuentes”, en referencia al panista Ricardo Anaya.

“Eres un cínico Felipe Calderón a mí me encarcelaste 4 años por darte a conocer la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada, yo no era tú opositor, hasta voté por ti”, escribió el ex policía sobre la supuesta protección que habría dado a su subordinado que actualmente se encuentra en una prisión en Estados Unidos, acusado de nexos con el Cartel de Sinaloa.

El 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles, entonces Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue detenido arbitraria e ilegalmente, sin mostrarle orden de aprehensión o detención, y con uso de tortura por parte de policías federales.

La detención y posterior acusación falsa de un delito ocurrió en represalia porque unos meses antes, el 15 de febrero de 2008, denunció a través de una carta dirigida al Presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, titular de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

Desde el primer momento, la denuncia que hizo desató una persecución y hostigamiento contra el señor Herrera Valles y su familia, por parte de las autoridades de dicha dependencia, que se manifestaron en la remoción de su cargo sin motivo legal alguno (marzo de 2008), la suspensión de su sueldo, y meses después en su detención arbitraria e ilegal, tortura, arraigo y posterior sujeción a un proceso penal que duraría casi 4 años.

Como consecuencia de esto tuvo lesiones graves, problemas de salud, daño patrimonial y moral que ha venido padeciendo hasta el momento. No obstante, el señor Herrera obtuvo sentencia absolutoria el 6 de septiembre de 2012, y pese a ello, continúa sin poder recuperar su trabajo y las prestaciones de Ley a las que tiene derecho por sus más 30 años de servicio en la institución policiaca federal, denunció la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C..

“Señor Presidente lo más preocupante para la Seguridad Pública de nuestro país es que el Ing. García Luna continúa sin dirección en la Policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe, siendo ampliamente comentado por los diferentes medios de comunicación, su pugna con el Secretario de Defensa Nacional y el Procurador General de la República”.

Ex comandante Javier Herrera Valles (Foto: Archivo)

Esto, entre otras cosas, era lo que el comandante Javier Herrera Valles avisaba, mediante una carta fechada el 15 de febrero de 2008, al entonces presidente de México, Felipe Calderón, sobre su secretario de Seguridad Pública –y prácticamente mano derecha– Genaro García Luna. Con la misiva, el policía federal buscaba advertir al mandatario sobre las fallidas prácticas del “súper policía” así como la extraña relación entre ejecuciones de integrantes del crimen organizados con elementos de seguridad del Estado.

Herrera Valles, de hecho, mandó dos cartas a Felipe Calderón, esa de febrero y otra en mayo del mismo 2008. En ambos documentos el objetivo era el mismo: advertir sobre la gestión de García Luna al frente de la seguridad nacional. Lo hizo en la creencia de que el entonces presidente no estaba enterado de nada de los manejos turbios de sus encargado de seguridad. Él contó detalles de esta situación a Olga Wornat, quien lo cita en u libro:

MÉXICO, D.F., 13JUNIO2012.- EMarisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República; Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México; y Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, encabezaron la firma del Decreto que expide la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de delitos en la escalinata de la Casa Miguel Alemán de la Residencia Oficial de Los Pinos. FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO

“No estaba afuera, no eran los narcos. Eran los de adentro. Eran García Luna y su gente que no solo estaban corrompidos, sino que habían armado un cártel adentro de la Secretaría de Seguridad Pública (...) Édgar Millán, quien un tiempo fue mi jefe, me dijo que no interviniera, que eran órdenes de arriba. “O te alineas con nosotros o prepárate para lo peor. A partir de ahí tuve la seguridad de que habían conformado otro cártel adentro de la secretaría y sentí que tenía que actuar rápidamente”, escribió.

Sin embargo, tal como detalla la argentina, el comandante no tuvo la respuesta que esperaba, sino todo lo contrario; lo dieron de baja de su puesto como coordinador de Seguridad Nacional de la entonces Policía Federal Preventiva. Además, comenzó a ser acosado y hostigado con amenazas.

