Epigmenio Ibarra señaló a Ricardo Anaya de “copiar el discurso de AMLO durante el desafuero”

Ricardo Anaya acusó a AMLO de persecución (Fotos: Cuartoscuro/Twitter)

Este fin de semana las controversias parecen no tener fin alrededor de las declaraciones y acciones que difundió por medio de un video el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión quien avivó el tema en redes sociales fue el productor de televisión Epigmenio Ibarra, el cual señaló al panista de querer copiar el discurso que sostuvo el jefe del Ejecutivo durante el 2005 cuando enfrentó el proceso de desafuero, mientras se desempeñó como jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

“De verdad Anaya se ve en la boleta el 2024 o solo, y para copiar el discurso de AMLO durante el desafuero, ¿lo hicieron decir eso sus publicistas y el PAN?, ¿Alguien apostaría por este perdedor?”, redactó en sus redes sociales.

El líder de Argos Comunicación se cuestionó el porqué de las acciones que se versaron el fin de semana, lo cual lo llevó a poner sobre la mesa de debate que quizá todo es una estrategia de publicidad del Partido Acción Nacional (PAN).

Epigmenio Ibarra cuestionó si la estrategia de Ricardo Anaya es una estrategia de publicidad (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Horas antes de su mensaje y de poner en duda las palabras del ex legislador de la bancada blanquiazul, Ibarra aseveró que, aunque intente copiar el discurso y acciones, existe mucha diferencia entre los políticos, puesto que López Obrador se quedó en el país y se enfrentó al proceso, mientras que “Anaya huye”.

“Igual que AMLO cuando el desafuero, Anaya dice que lo quieren encarcelar para sacarlo de la boleta el 2024. Al contrario de AMLO que se quedó en México e hizo un histórico discurso en el Congreso y enfrentó la amenaza de cárcel, Anaya huye. A confesión de parte relevo de pruebas”, recalcó.

"Anaya huye", el mensaje de Epigmenio Ibarra (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

No obstante, apuntó a que Ricardo Anaya no será el único el discurso de “perseguido político”, sino que otros personajes, como los ex presidentes mexicanos o personajes panistas, se unirán a dicho posicionamiento en los próximos meses o años.

“Y a Anaya lo seguirán -gritando que no tienen miedo y fingiéndose víctimas- Cordero, Cabeza de Vaca, Videgaray y ojalá muy pronto Fox, Calderón y Peña...”, sentenció.

Por último, el productor pidió que las siguientes portadas que protagonice Anaya sean con el titular “se busca”, ya que espera que sea procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de corrupción.

“Ojalá la siguiente primera plana diga ‘Se busca’. Es corrupción la de Anaya. Los corruptos no son víctimas, son victimarios...”, pidió en su cuenta oficial de Twitter.

Ibarra señaló que el discurso de Anaya será replicado por otros políticos (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

De igual forma, pidió Ibarra a Anaya no compararse con el Benemérito de las América, Benito Juárez, ya que no son las mismas causas por las que los dos se fueron a los Estados Unidos.

Insistió que el panista solo buscó huir del país y no enfrentar el proceso que está a punto de abrirse en su contra, así que le demandó no ser “descarado”, ya que de ser inocente no tendría porque salir de México.

“Juárez luchó incansablemente contra los conservadores y contra la intervención extranjera. No se comparte con él, Ricardo Anaya. No sea descarado, usted no se ‘exilia’; huye cobardemente ante la inminente acción judicial en su contra. Si fuera inocente aquí se quedaría”, apuntó.

Ibarra le pidió a AMLO cárcel para todos los políticos corruptos (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Por último, pidió a AMLO, a la FGR y al Poder Judicial que todos los políticos corruptos y los ex presidentes “vayan a la cárcel”.

“Como AMLO le dice a Anaya: ‘ya no es el tiempo de antes. Hoy puede haber políticos presos, pero no presos políticos’. Yo le digo a AMLO, a la @FGR y al poder judicial: ya es tiempo de que todos los políticos corruptos, comenzando por los ex presidentes, vayan a la cárcel”, solicitó.

