“Sacamos a uno”: el crudo testimonio del padre que perdió a cinco hijos y su esposa por deslaves de “Grace”

El paso del fenómeno meteorológico Grace por costas de Veracruz causó deslaves que cobraron la vida de varias personas, entre ellas las de cinco niños y su madre. De acuerdo al testimonio de su padre, solo sobrevivió su sexto hijo quien fue llevado a urgencias.

El deslave, ocurrido en la colonia 21 de marzo en el municipio de Xalapa enterró bajo tierra a la familia de un hombre, quien junto a su madre, contó su testimonio a cámaras de la agencia Quadratin Veracruz.

“Se deslavó un pedazo del cerro. Me paré temprano para... por qué escuché que tocaron parte de la lámina y me paré a ver. Salí (a la calle) a ver y vi que se estaba cayendo tierra, me regresé para avisarles que se salieran y se vino la mitad (del cerro)”, recordó.

“Y ya cuando se pararon ellos, ya estaban sepultados; mi esposa y mis niños”, dijo el hombre entre lágrimas. Su madre quien lo estaba acompañando constató que su nuera y nietos quedaron bajo tierra.

“Sacamos uno todavía con vida, ahorita está en el hospital, lo llevaron para allá. Los otros cinco y mi esposa fallecieron”, finalizó el hombre cuya voz se cortó por el llanto.

Este día, las autoridades informaron que miembros del Ejército mexicano rescataron a un menor que quedó bajo el lodo y que recuperaron seis cuerpos sin signos vitales en un domicilio de Xalapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que al tener conocimiento del suceso, militares se desplazaron al lugar y en coordinación con Protección Civil local prestaron auxilio y coadyuvaron en las actividades de búsqueda y rescate de las personas atrapadas en el deslave.

Indicó que con la acción oportuna del personal militar y las autoridades lograron salvar a un menor con vida que estaba bajo el lodo, así como que sacaron seis cuerpos sin vida.

Sedena dijo que tras las intensas lluvias derivadas por el huracán Grace se reblandeció la tierra, provocando deslizamiento de lodo que sepultó una vivienda durante las primeras horas de este sábado.

Informó que el personal militar continúa realizando de manera interrumpida labores en la zona para remover escombros y hacer limpieza del área, como parte de la aplicación del Plan-DN-III-E en fase de Auxilio a la población.





