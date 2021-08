De la admiración a la amistad: el día que Carlos Slim conoció a Sophia Loren

Carlos Slim y Sophia Loren se conocieron en 2011, y desde ahí forjaron un fuerte lazo de amistad.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, es uno de los hombres más ricos del mundo, pues se encuentra en la posición 16 de este listado, y el más rico de México. Actualmente, Slim cuenta con una fortuna de USD 55,930 millones.

A pesar de ello, y de que el empresario es una inspiración para muchas personas, Slim también ha llegado a sentir admiración por otras personas. Una de ellas es la actriz italiana Sophia Loren, a quien el empresario admiraba desde su juventud. A pesar de tener todo a su favor, y un ejército de empleados que seguramente lo hubieran podido ayudar a conocerla en persona, Slim no había hecho nada por conocer a Loren en persona, sin embargo, una ocasión coincidieron, y eso lo aprovecho Slim para conocerla y hacer amistad con ella.

Pero no todo el mérito es del empresario, pues fue gracias a la ayuda de la pareja española conformada por Sandra García San Juan y su pareja Ignacio Maluquer, que Slim pudo hacer esto realidad.

Fue en noviembre del 2011 que el empresario y la actriz coincidieron en el Festival Internacional de Cine de Acapulco, y en donde nació una fuerte y sincera amistad. Lo llamativo de la historia es que a pesar de que Carlos Slim conocía a la perfección a la actriz, ella no tenía idea de quién era él, esto a pesar de que en ese momento Slim era considerado el hombre más rico del mundo.

Carlos Slim es el hombre más rico de México, con una fortuna de 55,930 millones de dólares. EFE/ Santi Donaire/Archivo

El motivo del viaje de Loren era recibir un homenaje. A ella la acompañaba la empresaria y representante de figuras internacionales Sandra García San Juan, con quien lleva una amistad desde hace más de 20 años, gracias al trabajo profesional que las unió con anterioridad. En ese momento fue cuando se conocieron, gracias a que García San Juan los presentó. Una amistad que con el tiempo se fortaleció, logrando que hasta la fecha mantengan una amistad sincera.

Luego de que Slim conoció a la gran diva italiana, el empresario sorprendió con su presencia en Marbella, cuando acudió a la gala solidaria Starlite, en agosto de 2014, y en 2016 cuando hizo lo propio en la versión mexicana. La razón del apoyo económico a esas galas solidarias Starlite, que gestionan el matrimonio español que lo presentó con Loren, y esas apariciones en público, se resumen en un agradecimiento a quién había hecho posible su sueño de conocer a la actriz italiana.

Slim celebra cumpleaños de Loren en el Soumaya

Carlos Slim, en septiembre de 2014, organizó una exposición llamada “Sophia Loren: ayer, hoy y mañana”, con un sin fin de recuerdos y objetos relacionados con la vida de la actriz, que incluía carteles, vestuarios de sus películas, revistas, premios e incluso el Oscar que ganó a la mejor actriz en 1962, por la película “Dos mujeres”.

Carlos Slim organizó una fiesta para la actriz en 2014.

Dicha exposición coincidió con el cumpleaños número 80 de Loren, por lo que Slim organizó cuatro días de celebración en su honor, festejos a los que acudieron grandes figuras internacionales del espectáculo, como Miguel Bosé, Andy García, Forest Whitaker y Jon Voight, así como figuras del mundo empresarial en México.

El regalo sorpresa para Loren en aquella ocasión, vino de la mano de su amiga Sandra García-Sanjuan y su marido, Ignacio Maluquer, cuando apareció Laura Pausini cantando Cumpleaños feliz.

En aquella ocasión, Loren admitió que la celebración se le había ocurrido a Slim desde dos años antes, pues ya se lo había propuesto. “Él tuvo la idea de hacer esta exposición, que me tiene fascinada. Me propuso hacerla aquí. Ya la vi, es una muestra impresionante y todo está reunido bajo un solo techo. Es un museo muy grande y observar lo que tiene me conmueve muchísimo. Me siento sumamente conmovida”.

SEGUIR LEYENDO: