“Abramos las escuelas”: el mensaje del vocero de AMLO sobre el regreso a clases

Jesús Ramírez Cuevas apuntó que es importante el regreso a clases para revertir los efectos que ha dejado la pandemia en la salud mental de las niñas y niños (Foto: Cuartoscuro)

“Es importante el regreso a clases. Las escuelas son espacios de formación y convivencia que ayudan a revertir los daños del confinamiento que afecta el desarrollo y la salud mental de los menores y los expone a violencia intrafamiliar. Por la salud de l@s niñ@s abramos las escuelas.”, expresó Ramírez a través de su cuenta de Twitter.

Algunos usuarios de esta red social aprovecharon la publicación realizada por el vocero de AMLO para denunciar las condiciones de algunos planteles educativos que carecen de infraestructura para proveer agua potable, lo cual imposibilitaría al personal de los planteles y a los estudiantes dar seguimiento a las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, las cuales incluyen el lavado constante de manos con agua y jabón, así como la sanitización de áreas comunes.

Al igual que otros funcionarios federales, el vocero de AMLO se pronunció en favor del regreso a actividades escolares presenciales (Foto: Twitter/ @JesusRCuevas)

“Las escuelas son los espacios donde más se pueden contagiar”, “Por la salud de las niñas y niños primero instalen en servicio de agua potable en escuelas de zonas marginadas”, “Primero confirmen el estado de las escuelas y luego piensen en abrirlas. Ineptos”, “Por la salud de los niños no deben abrir las escuelas para evitar su contagio y en el peor de los casos, la muerte” y “Exigen una responsiva a los padres de familia, ¿y ustedes también van a firmar una? La responsabilidad no es solo de un lado, no se quieran pasar de listos”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ramírez Cuevas tras su pronunciamiento con respecto al próximo ciclo escolar.

Cabe destacar que el pasado 12 de agosto, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, presentó el protocolo para regresar a las aulas el cual incluye una carta de corresponsabilidad dirigida a padres o tutores de los alumnos, quienes deberán llevarla a los planteles educativos para poder tomar clases presenciales.

En el documento, dividido en varios incisos, los responsables se comprometerán a revisar diariamente a los niños y adolescentes para identificar oportunamente aquellos signos o síntomas que pudiesen estar relacionados con el COVID-19, así como promover en los infantes los hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, poco después de su presentación, varios internautas y personajes de la política criticaron el protocolo, pues consideraron que la SEP y el Gobierno de México buscaban evadir su responsabilidad de adecuar escuelas, realizar pruebas, asegurar y acelerar la vacunación de maestros.

Delfina Gómez, titular de la SEP, anunció que los alumnos deberán presentar una carta de corresponsabilidad firmada por los padres de familia para acudir a clases presenciales (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Tras las burlas y críticas que recibió la dependencia, se decidió modificar la carta de corresponsabilidad y se eliminó la leyenda : “Manifiesto mi compromiso de Aceptar el Retorno Seguro a clases de mi hijo/hija bajo la siguiente modalidad: virtual, presencial, mixta u otra”, la cual debía ser respondida por “Sí” o “No” por los padres o tutores de los infantes.

Ante el riesgo sanitario que podría representar la tercera ola de COIVD-19 para los alumnos y personal docente, Gómez Álvarez explicó que los protocolos de regreso a clases se están trabajando con los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y con la Secretaría de Salud.

Añadió que estos no solo abordarán temas de salud, sino también en materia de organización de las actividades escolares, algunas de las cuales ya se están realizando y adelantó que la próxima semana iniciarán talleres intensivos de capacitación para maestros.

