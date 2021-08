Alcalde de Mérida intentó sobornar a madre de José Eduardo Ravelo para desistir en denuncia contra policías

De acuerdo con el representante legal de la familia Ravelo Echavarría, Renán Barrera enfureció durante la reunión y abandonó la sala (Foto: Facebook/Renán Barrera)

El caso de José Eduardo Ravelo, joven de 23 años asesinado y abusado sexualmente supuestamente por varios policías municipales de Mérida, Yucatán, no está, ni de cerca, cerrado, pues a diario surgen nuevos datos y señalamientos que expanden las líneas de investigación, así como acusaciones contra las autoridades.

Dentro de los nuevos señalamientos, Dora María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo, acusó al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, de querer sobornarla con 2.5 millones de pesos para eliminar la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los uniformados de la entidad.

“Esta reunión era porque el alcalde Renán me iba a proponer reparar el daño que le hicieron a mi hijo y mi familia, pero yo les digo aquí, ¿reparar el daño?, de qué forma lo harían, no van a devolverme a mi hijo, lo que menos me interesaba era que me diera dinero, lo que yo quería es que me dijera que iba a hacer justicia y a la mera hora sale con que sus policías no son las personas que le hicieron tanto daño a mi hijo”, dijo.

La declaración fue consignada por el medio local Por Esto, y la otorgó este jueves, luego de una reunión con Barrera Concha en el Centro Olímpico, la cual fue abandonada por el funcionario luego de “hacer un berrinche” y no mostrar la evidencia que ha presumido en redes sociales.

La madre de José Eduardo Ravelo aseguró que no podrán devolverle a su hijo a pesar de las promesas de reparar el daño (Foto: Twitter/FerBetancourt9)

“Nos citaron para decir algo que hasta el momento no han demostrado, el alcalde dijo tener pruebas y videos que demuestran la inocencia de sus elementos policiacos, pero no mostró nada y su actitud, al querer callarme, y hacer su berrinche e irse de la reunión que él convocó, dice que no quiere ayudar a llegar a la verdad”, mencionó Andrés Nieves Cervantes, asesor legal de la familia Ravelo, durante una conferencia de prensa improvisada.

Asimismo, la madre de José Eduardo, aseguró que el alcalde de Mérida trató de intimidarlos con supuestos videos y fotos sobre el minuto a minuto de la detención y liberación de su hijo, los cuales jamás enseñó.

Este mismo 12 de agosto se confirmó que la audiencia contra los cuatro policías que presuntamente asesinaron a José Eduardo fue pospuesta para este viernes 13 de agosto debido a que se analizarán los videos presentados por las autoridades.

De acuerdo con la defensa de los policías, el joven fue “levantado” al salir de las instalaciones de seguridad donde estuvo aprehendido algunas horas, por lo que el juez Antonio Bonilla solicitó este lapso para observar los metrajes.

La audiencia contra los detenidos por el asesinato de José Eduardo Ravelo fue pospuesta para este viernes 13 (Foto: Twitter/Mauvila)

Luego de darse a conocer esta situación, Dora María Ravelo, afuera del Centro de Justicia Oral, pidió justicia por su hijo y castigar a quienes resulten responsables. Por su parte, Nieves Cervantes espera que este viernes se aclare el contenido de los audiovisuales.

Cabe destacar que Renán Barrera revictimizó a José Eduardo Ravelo al realizar acusaciones en su contra, pues en un video publicado en sus redes sociales aseguró que fue detenido por “agredir a un ciudadano”, mientras que en una entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, agregó que se encontraba intoxicado.

“No es detenido por parecer sospechoso, tenemos una videograbación de un edificio privado en donde él ya estaba en una actitud violenta. Estaba, según el dictamen médico de ingreso a la cárcel municipal, intoxicado, con sustancias, drogas, cristal entre otras y la actitud generaba una alteración en el orden público”, expuso, para realizar una especie de justificación a las agresiones.

SEGUIR LEYENDO