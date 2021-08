Quiénes son “Las Chiquirrucas”: el grupo de ‘influencers’ investigados por abuso sexual a un inmigrante en situación vulnerable

(Foto: Instagram@laschiquirrucas)

En los últimos días ha trascendido en México un caso que ha despertado y enardecido un sentimiento de indignidad colectiva: cuatro creadores de contenido viral, de los también llamados “influencers”, abusaron de la condición de vulnerabilidad de un inmigrante en Guadalajara, a quien ofrecieron dinero –a sabiendas de que la necesidad lo haría aceptar– para que se dejara tocar de manera sexual. Todo quedó grabado en un video, colgado en redes sociales, en el que además remataban diciendo que el billete que le habían dado a la víctima era falso.

Se trata del grupo conocido como “Las Chiquirrucas”. Son cinco sus integrantes, pero en los hechos solo participaron tres. La Fiscalía de Jalisco ya abrió un expediente en contra de estas personas por abuso sexual, por lo que ya están bajo investigación. Eso tras las denuncias de colectivos civiles y grupos que defienden los derechos humanos.

<b>¿Quiénes son “Las Chiquirrucas”?</b>

Son cinco hombres que se dicen parte de la comunidad LGTB+ y que han adquirido popularidad en redes sociales por el contenido que han creado. Sus videos han alcanzado tal fama que solo en la plataforma Youtube cuentan con unos 26 mil suscriptores. Mientras que en Instagram, la red en la que publicaron el video del abuso sexual al inmigrante, suman casi 30 mil seguidores.

(Foto: Instagram@laschiquirrucas)

En su cuenta de Instagram, que al día de hoy ya no aparece en la búsqueda, se describían como los autores de la famosa frase “levantar el evento”. Su contenido trataba de videos de maquillaje, estilo de vida e intentos de comedia “no planeada”, en situaciones del tipo de la que se hizo viral.

Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera, Gabriel Roth, Antonio Álvarez y Charlie De Aguinaga, son los nombres de usuario que aparecen en las cuentas de los cinco integrantes de “Las Chiquirrucas”. Aunque cabe señalar que los últimos dos mencionados no aparecen en la indignante grabación.

Precisamente, Charlie de Aguinaga, se manifestó al respecto: pidió perdón.

“Yo estaba en Monterrey cuando pasó esto, todo lo viví desde allá, voy llegando a Guadalajara y solo quiero dejar mi postura ante esto. Creo que son acciones súper reprobables, estoy super en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar y está sumamente mal”, comenzó a decir Charlie.

Charlie de Aguinaga se disculpó por video de abuso sexual (Foto: Captura de pantalla/Tw @d_aguinaga)

Aceptó haber participado en actividades similares, con su grupo de amigos, pero recalcó que en ese entonces no tenía conocimiento de que eso estaba mal.

“Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento tampoco, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto”, añadió.

Y es que la grabación por la que ahora son investigados no es la primera de ese tipo que el grupo publicaba en su redes sociales. Por ejemplo, en otra ocasión, aparecen a bordo de un coche haciendo comentarios y señalamientos de tipo sexual sobre un chico que se dedicaba a ayudar a las personas a estacionarse en la vía pública a cambio de dinero. Incluso vuelven a pasar por donde este se encontraba para hacerle saber tales comentarios.

<b>¿Qué pasó con las Chiquirrucas?</b>

El pasado 8 de agosto, en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de los influencers, tres de los cinco integrantes que conforman el grupo le ofrecieron a un migrante que se dejara tocar los genitales a cambio de un billete de 500 pesos.

Comunicado conjunto La Casa del Migrante Saltillo y FM4 (Twitter: @FM4PasoLibre)

De acuerdo con el comunicado de FM4 Paso Libre, de Guadalajara, asociación en cuyas instalaciones sucedió el delito, los jóvenes se burlaron de un hombre a quien, entre risas, aseguraron que dicho billete que le entregaron era falso, luego de que el hombre, quien trabaja como lavacoches en las inmediaciones, aceptara el ofrecimiento y a sus tocamientos.

“Rechazamos que cuando no existen condiciones de igualdad y la necesidad de sobrevivencia es extrema, se configura un abuso con implicaciones éticas de comportamiento. Condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes, se convierta en un tema para los llamados ‘influencers’ y que este tipo de comportamiento sea motivo de diversión para las personas que los siguen”, se lee en la misiva colgada en la cuenta de Twitter de la organización.

