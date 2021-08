“Lo más increíble es que haya gobiernos que les hagan caso”: AMLO rechaza recomendaciones del FMI

(Foto: EFE/ José Méndez/Archivo)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió a los gobiernos de aumentar los estímulos fiscales.

“Somos muy respetuosos de los organismos, pero ya no son ellos los que dictan la agenda de México (...) No tenemos ningún pleito con el FMI, solo que no estamos de acuerdo con sus recomendaciones”, aseveró.

El mandatario aseguró que las sugerencias del organismo opta por un modelo en el cual “ayudan primero a los de arriba para que gotee a los de abajo”; factor que, dijo, contrapone los ideales de su administración en donde “primero los de abajo”.

“En el periodo neoliberal todo era aplicar las recomendaciones de otros organismos y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso (...) Lo más increíble es que haya gobiernos que les hagan caso y no asumen su responsabilidad.(...) Con todo respeto esas recomendaciones no vamos a aplicarlas en México. No vamos a endeudar al país para rescatar a los potentados”, expresó.

Información en desarrollo...