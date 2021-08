“No han demostrado actuar con rectitud”: AMLO rechaza que la crisis del TEPJF se resuelva con un presidente interino

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, de la Ciudad de México (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció esta mañana en su habitual conferencia matutina, sobre la renuncia del magistrado José Luis Vargas a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ocurrida la víspera, tras reconocer que no se lograron los acuerdos al interior de la Sala Superior. El mandatario dijo que no considera que la crisis dentro del tribunal se resuelva con la designación del presidente interino.

”No está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me han decepcionado y tengo pruebas. Cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Guerrero y Michoacán no actuaron como jueces”, señaló el presidente.

Información en desarrollo