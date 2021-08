Fiscalía de Jalisco abrió carpeta de investigación contra influencers acusados de abuso sexual a un migrante

Las Chiquirrucas (Foto: Instagram@laschiquirrucas)

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que el grupo de influencers conocido como “Las Chiquirrucas” ya están bajo investigación por haber abusado sexualmente de un migrante.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que ya tenían en la mira el caso, tras las denuncias de colectivos civiles y grupos que defienden los derechos humanos.

Desde que se supo del hecho se decidió iniciar la carpeta de investigación de oficio, es entendible, no tenemos una denuncia dado que a este joven, en situación de calle, primero tendríamos que localizarlo y no va a ser sencillo, pero la investigación va a seguir su curso.

Por su parte, la organización de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, Dignidad y Justicia en el Camino A.C, mejor conocida como FM4 Paso Libre de Guadalajara Jalisco y la Casa del Migrante Saltillo, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan que las Casas para Migrante del país sean tomadas como lugares donde se incite a realizar este tipo de acciones.

Asimismo, condenaron el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, las personas migrantes y que sean un tema de diversión para los influencers y sus seguidores.

Comunicado conjunto La Casa del Migrante Saltillo y FM4. Twitter @FM4PasoLibre

“Como organizaciones de derechos humanos, respetamos y abrazamos todas las preferencias sexuales y expresiones sexo genéricas pero no toleramos el abuso o la utilización de los cuerpos de otras personas en base a una situación o necesidad económica extrema” señaló la Casa del Migrante Saltillo y FM4 Paso Libre.

Fue el pasado domingo cuando a través de la cuenta de Instagram @laschiquirrucas con casi 31 mil seguidores, se realizó una transmisión en vivo en la que el grupo de amigos formado por @jcvillalobosjc, @feeriveraaa y @el.muñeco.acosta filmaron al exterior de FM4 Paso Libre a un migrante a quien le propusieron dejarse tocar los genitales a cambio de $500 pesos.

La persona accedió a la propuesta y posterior al tocamiento, los influencers se retiraron entre burlas y expresaron que el billete era falso, asimismo, dijeron que “cuando quisieran un migrante”, el lugar era la Casa del Migrante.

“Mi ignorancia me llevó a hacer nada”: integrante de las Chiquirrucas se disculpó por abuso sexual a migrante

Tras la polémica que se suscitó después de que una organización de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, Dignidad y Justicia en el Camino A.C., denunciara a los influencers jaliscienses “Los chiquirrucas” por abusar sexualmente de un migrante, Charlie de Aguianaga, uno de los integrantes de dicho canal de Youtube pidió perdón.

integrante de Chiquirrucas se disculpó (Foto: Captua de pantala/Tw @d_aguinaga)

A través de su cuenta de Twitter, el influencer subió una serie de publicaciones y un video donde se disculpaba por lo acontecido y ahondó en que no estaba de acuerdo.

“Yo estaba en Monterrey cuando pasó esto, todo lo viví desde allá, voy llegando a Guadalajara y solo quiero dejar mi postura ante esto. Creo que son acciones súper reprobables, estoy super en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar y está sumamente mal”, comenzó a decir Charlie.

La denuncia del escritor ha alcanzado más de 500 retuits (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo detalló en que efectivamente había participado en actividades similares, con su grupo de amigos, pero recalcó que en ese entonces no tenía conocimiento de que eso estaba mal

“Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento tampoco, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto”, añadió.

Externó que parte de lo que quería hacer de ahora en adelante, es poder externar cuando no estuviera de acuerdo con algo y así no tener que participar en actos que vulneraran a otras personas.

