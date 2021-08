“Negativo”: Fernández Noroña anunció que ya no tiene COVID-19

Gerardo Fernández Noroña anunció que contrajo coronavirus el pasado 28 de julio (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que se recuperó favorablemente tras haberse contagiado de COVID-19 y advirtió que el próximo miércoles 11 de agosto hará acto de presencia en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde se discutirán los desafueros del morenista Saúl Huerta y de Mauricio Toledo, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito

“¡Negativo! Libre de COVID. Agárrense, mañana iré a la sesión del periodo extraordinario”, escribió el político de 61 años.

Además de un tuit en el que informó sobre su asistencia a la Cámara, el diputado del Partido del Trabajo (PT) adjuntó una fotografía con el resultado negativo, en la cual se precisó que, tras haberse sometido a la prueba para detectar presencia de SARS CoV 2, podrá “realizar actividades con normalidad”. Este comprobante fue expedido por la Dirección de Servicios Médicos del Senado de la República.

El diputado del PT dio a conocer su resultado a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Momentos antes de haber compartido la fotografía con la constancia sobre su resultado, Fernández Noroña expresó lo siguiente mediante la misma red social: “Salí negativo, ardan malquerientes. Libre de COVID e inmune por seis meses”. Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de Twitter se lanzaron en contra del diputado tras sus declaraciones respecto a su supuesta inmunidad y también por su renuencia a utilizar cubrebocas, una de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus.

“Deja de publicar tonterías, se empático con los enfermos, con los que perdieron un ser querido (...) usa cubrebocas, mantén tu distancia, ya deja la fanfarronería, payaso ”, “Ahora usa cubrebocas para evitar que contagies a alguien”, “No te confíes, usa cubrebocas por el bien de todos”, “Lamento informarle que no, no está ‘inmune por seis meses’. Puede contagiarse de cualquier variante de COVID que no sea la que ya padeció y contagiar a otros” y “Comprobante chafa, sin adjuntar cuál prueba se realizó”, fueron algunos comentarios que recibió el diputado, quien recibió los mismos reclamos al anunciar sobre su contagio el pasado 28 de julio.

