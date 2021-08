“Saludos a la familia”: Vicente Fox agradeció a AMLO mensaje de recuperación

Vicente Fox agradeció mensaje de recuperación de AMLO (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

El expresidente Vicente Fox reconoció el mensaje de recuperación que le envió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el panista agradeció el “bonito saludo” que expresó el mandatario y confió en que pronto el país saldrá adelante.

Cabe recordar que el pasado 7 de agosto, tanto Fox Quesada como su esposa, Marta Sahagún, dieron positivo a la enfermedad de coronavirus. Ante dicha situación, informaron mediante un comunicado de prensa que “de forma voluntaria, optaron por la hospitalización para corresponder a los cuidados, pero no presentan síntomas graves”.

“Gracias, muchas gracias López por tu bonito saludo. Muy apreciado!! Saludos a la familia! Mexico somos uno y somos todos. Pronto saldremos de esta”

El expresidente Fox confió en que pronto el país saldrá adelante de la situación de COVID-19 (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo federal recordó que la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, también resultó contagiada hace poco, por lo que mandó buenos deseos tanto para la salud de la panista como para su antecesor y su esposa, quienes se ha erigido como parte de los críticos más fuertes contra el gobierno del tabasqueño.

“No estuvo (Maru Campos) con nosotros porque tiene COVID, le deseo que se recupere y le vaya muy bien, como también deseo que se recupere, que se alivie el presidente Fox y su esposa”

Previo a las elecciones del pasado 6 de junio, Felipe Calderón Hinojosa padeció la enfermedad de COVID-19. El expresidente fue internado en Hospital ABC de Observatorio, sin embargo, se recuperó favorablemente.

El cuadro sintomático que presentó el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) no fue catalogado como grave. Tras el reporte, el ex presidente de México de 2006 a 2012 confirmó que la hospitalización era parte del seguimiento a su tratamiento y que se encontraba fuera de peligro.

El expresidente de México, Felipe Calderón, también dio positivo a COVID-19 (Foto: EFE / Francisco Guasco/Archivo)

En esta ocasión, Calderón Hinojosa fue quien envió buenos deseos y pronta recuperación a Fox Quesada y su esposa.

Sin embargo, durante su hospitalización, Vicente Fox no ha perdido oportunidad de criticar a la actual administración. Una de las últimas veces cuestionó al gobierno por insistir en el regreso a clases presenciales a pesar del semáforo rojo por COVID-19.

Desde su cuenta oficial de Twitter el político mexicano compartió la noticia del regreso al semáforo epidemiológico rojo en Ciudad de México y escribió: “Como siempre ‘un gran equipo’. Desacuerdo total en el pésimo manejo de la pandemia”.

Además, el ex funcionario recalcó que el gobierno de AMLO “llevará en su conciencia” muchos muertos. “Espero recapaciten. No queremos NIÑOS muertos en la escuela”, se lee en su publicación.

Tercera ola de COVID-19 en México

Hasta el 8 de agosto, la Secretaría de Salud contabilizó 2,971,817 contagios y 244,420 defunciones por COVID-19 a nivel nacional (Foto: Reuters / Paola Garcia)

Según la Secretaría de Salud (SSa), México se encuentra en la tercera ola de COVID-19. Desde que inició la transmisión de SARS-CoV-2 en el país, se han contabilizado 2,971,817 contagios y 244,420 defunciones causadas a nivel nacional. También, se reportaron 475,319 casos sospechosos, 5,330,849 negativos, 139,361 activos estimados y 8,777,985 personas estudiadas.

De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio en hombres, con 50.1 por ciento. En tanto, la mediana de edad general es de 42 años.

En cuanto a las personas que presentaron síntomas de coronavirus en los últimos 14 días, la Ciudad de México también ocupa el primer lugar, con 35,010 casos activos, a esta le siguen Estado de México, con 12,690; Nuevo León, con 8,923, Jalisco, con 6,858; Veracruz, con 5,205; Tabasco, con 4,275; San Luis Potosí, con 4,228; Guerrero, con 3,840; y Quintana Roo, con 3,468.

Por otra parte, se estima que hay 3,172,544 contagios de la enfermedad en México. Además, hay 12,530 defunciones sospechosas.

