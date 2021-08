COVID-19 en CDMX: estos son los puntos para la recarga gratuita de tanques de oxígeno

(Foto: Reuters / Toya Sarno Jordan)

Ante el incremento constante de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, la Ciudad de México ha instalado puntos donde se recarga oxígeno de forma gratuita, ahora, en su mayoría para jóvenes, población que concentra los casos en esta tercera ola de la pandemia, según los últimos informes de autoridades locales.

El Gobierno capitalino habilitó un módulo gratuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco. Este punto se encuentra localizado en la Puerta 7, cerca de la estación del Metro Ciudad Deportiva, de la Línea 9; y el horario de atención es de 09:00 a las 18:00 horas, de lunes a domingo.

No obstante, para poder rellenar un tanque se necesitará el cilindro, que debe tener una capacidad máxima de 3,450 litros; contar con una vigencia hidrostática no mayor a 5 años; y no debe tener fugas. Además, se tendrá que presentar una identificación oficial, así como la receta médica del paciente no mayor a 21 días donde especifique el requerimiento de oxígeno.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene gratis la recarga de tanques de oxígeno en cuatro puntos:

- Centro de Salud Minas de Cristo: Viaducto Río Becerra, Minas de Cristo, Álvaro Obregón, C.P. 01419.

- Centro de Salud San Salvador Cuauhtenco: Jalapa, esq. José Ma. Morelos y Pavón s/n, col. San Salvador Cuauhtenco, C.P. 12300.

- Macro Plaza “Cuitláhuac” de la Alcaldía Iztapalapa.

- Centro de Rehabilitación Infantil de Gustavo A. Madero: Calz. San Juan de Aragón 222, Constitución de la República,C.P. 07469.

Por otro lado, el pasado viernes, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), reiteró que la CDMX seguirá en semáforo naranja para la siguiente semana.

Durante una videoconferencia aseguró que la ocupación hospitalaria se incrementó con relación a la semana previa, aunque la velocidad del crecimiento es más baja en comparación con hace tres semanas, dijo.

(Foto: EFE/Luis Torres)

En ese sentido, las gráficas revelaron que hay un aumento de 457 personas hospitalizadas, luego de que el pasado viernes había 4,214 internados por COVID-19, mientras que al día de hoy hay 4,671 personas en el Valle de México.

En el caso de la Ciudad de México es el mismo panorama con un alza de 225 personas ingresadas en los hospitales, luego de que se contabilizaron 2,996 personas el pasado 30 de julio. Al viernes había 3,221.

A pesar de las cifras presentadas, el director de la ADIP reiteró que el pasado jueves 5 de agosto bajó ligeramente, y por primera vez en seis semanas la ocupación hospitalaria.

Según las cifras, pasó de un máximo de 125 ingresos adicionales por día a un promedio diario actual de 75. Así, representa una reducción del 40% en la velocidad del crecimiento.

Respecto al número de casos activos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dijo que hasta ahora se ve una reducción por primera vez en 11 semanas.

Los números dictan que se registró un punto máximo el 26 de julio de 54,891 casos. Mientras que hace una semana se dio a conocer el último dato confiable de 54,441 personas al 29 de julio.





Información en desarrollo