“Ahí tienen otra oportunidad”: AMLO invita a oposición a medir fuerzas en revocación de mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes en su conferencia de prensa que sus opositores tienen otra oportunidad de reagruparse, de cara a la próxima consulta que será de revocación de mandato, en marzo 2022.

López Obrador señaló que va a ser " interesantísimo” lo que viene, y explicó que la consulta popular del pasado domingo se trató de un ejercicio inédito de democracia participativa. Recordó que la que sigue es para preguntarle a la gente si quiere que continué como presidente de México o no.

“El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahora tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México porque en democracia es el pueblo el que manda”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente mexicano habló de la consulta popular del 1 de agosto, sobre enjuiciar a expresidentes o no. Señaló que algunos “les incomodó”, dicha consulta.

“Viene ahora la revocación del mandato, en marzo, y va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos, políticos, corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrogradas, salió el pensamiento rancio, conservador”, subrayó.

López Obrador advirtió que la oposición llamará a votar en su contra durante los próximos comicios.

“No pudieron y ahora vienen de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar, para que llamen por el pueblo a que votan para que yo me vaya, es la revocación del mandato. Esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, en marzo”, expresó López Obrador.

Los principales partidos de la oposición ya se unieron en una inédita coalición en las elecciones intermedias del pasado junio, aunque Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retuvo junto a sus aliados la mayoría de la Cámara de Diputados.

López Obrador recordó que en pasado junio “se unieron todos: políticos, corruptos, la mayoría de medios de información, los sectores más retrógrados”.

El pasado día 1, México celebró una consulta popular convocada por López Obrador sobre enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos que no alcanzó la participación mínima requerida.

El “Sí” se impuso con el 98 % de los votos pero solo fue a votar el 7,1 % del censo, cuando se requería el 40 % de participación para que el resultado fuera vinculante.

El presidente mexicano defendió que la consulta fue “histórica” y señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) de poner obstáculos para que la ciudadanía participara.

“Parece que les incomodaba, no les gustó. En vez de promoverla e invitar a la gente a que participara simulaban que iban a recoger la opinión de la gente”, opinó.

Reiteró una vez más que “la autoridad electoral no ha estado a la altura de las circunstancias” y aseguró que “en su momento” presentará una reforma del INE.

El INE ha sido acusado de boicotear la consulta porque hubo solo un tercio de mesas electorales que las que hubo en los últimos comicios.

