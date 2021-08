México no exigirá comprobantes de vacunación COVID-19 para ingresar a lugares públicos: AMLO

(Foto: EFE/José Pazos)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó la opción de imponer los certificados de vacunación contra el COVID-19 como requisito obligatorio para ingresar a los establecimientos y sitios públicos en México.

Los “certificados sanitarios” forman parte de una estrategia implementada por algunos países Europeos para contener el crecimiento exponencial de casos positivos, no obstante, ésta ha creado revuelo e inconformidades en su población.

Por esa razón, el tabasqueño reiteró en su ideología de “prohibido prohibir” y únicamente hizo un llamado a continuar con el cumplimiento las medidas de protección sanitarias, especialmente, entre la población ahora blanco de los contagios: las y los jóvenes.

“En el caso de México nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes. Eso está muy claro. Pero sí cuidar que no haya contagios. Están ahora creciendo los contagios, pero afortunadamente, como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores, ha disminuido mucho el nÚmero de fallecimientos. Ahora los contagios tienen que ver más con los jóvenes que son mas resistentes, ademas que todavía no se han vacunado.”, declaró.

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Durante el primer día de agosto se registraron 128 defunciones a causa de COVID-19 en México, por lo que ya suman 241 mil 034 decesos desde que el SARS-CoV-2 llegó a territorio nacional. Asimismo, la Secretaría de Salud federal registró 6 mil 670 nuevos contagios en las últimas 24 horas, cifra con la cual se acumulan 2 millones 854 mil 922 casos en el país.

El reporte técnico diario informó que en el inicio de la semana epidemiológica 29, se registró un incremento de 16% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior.

Además, estimó que la epidemia está conformada por 131 mil 632 casos activos, es decir personas que presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y que ,de no mantener todas las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, las entidades con más de 3 mil 000 casos activos registrados son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y San Luis Potosí. En tanto que Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Colima, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Zacatecas tienen más de 1 mil 000 contagios de este tipo.

(Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Hace dos semanas, la dependencia sanitaria federal actualizó el Semáforo Epidemiológico de COVID-19, el cual estará vigente hasta el próximo 8 de agosto.

Con esta modificación, sólo Sinaloa se mantiene en el color rojo, máximo riesgo de contagio. En tanto, Aguascalientes, Chiapas y Coahuila son las únicas demarcaciones que se encuentran en el nivel verde, de bajo riesgo.

Por su parte, el mapa epidemiológico señala que son 13 estados los que están en naranja, de alto riesgo: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Mientras que en amarillo o riesgo moderado se encuentran 15 entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

