El INE fue “omiso” y “negligente” en la consulta ciudadana: Epigmenio Ibarra llamó a la ciudadanía a emprender demandas colectivas

Tras la consulta popular llevada a cabo este domingo en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para saber si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en enjuiciar a “actores políticos del pasado” por sus acciones, muchas personalidades, a favor y en contra, manifestaron públicamente sus posicionamientos al respecto.

Uno de ellos, el ya conocido periodista bastante afín a la Cuarta Transformación, como se le conoce al gobierno de López Obrador, Epigmenio Ibarra. Desde la víspera, a través de una serie de mensaje en la red social Twitter, el veterano comunicador se ha esforzado en señalar que el ejercicio cívico fue un éxito, que la participación de más de seis millones de personas era algo bastante positivo, y por el contrario, ha tachado al Instituto Nacional Electoral (INE) de haber actuado de manera negligente.

“Lo que los conservadores no entienden es que para quienes, muchas veces, hicimos marchas a los que asistían solo 100 personas, llegar a millones es un triunfo y más que eso un compromiso ineludible; hemos de seguir en la lucha x verdad y justicia en nuestra patria”, señaló este lunes entre sus mensajes más recientes.

Asimismo, previamente, anunció que él junto a otras personas impulsarían “el Capítulo México del #TribunalDelPueblo”, asegurando que aunque no es “vinculante en términos de ley la Consulta pero su resultado debe ser entendido como un mandato contundente por todas las instituciones del estado”.

Por otro lado, insistió en el gran poder de convocatoria que, él asegura, se comprobó con esta consulta. “Fue una proeza reunir 2,700,000 firmas que cumplieran con todos los requisitos legales para exigir la Consulta. Es una proeza mayor haber conseguido que más de 6 millones votaran y que el 97% lo hiciera por el SÍ. Lo de ayer fue una #VictoriaDemocratica”.

En tanto, entrevistado por Milenio, Epigmenio Ibarra hizo un llamado a la ciudadanía para emprender demandas colectivas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), acusando que su papel en la organización de la consulta fue “negligente” y “omiso”.

“Lo primero que le diría a la gente que hoy votó o que no pudo votar, que vaya preparándose para organizar una serie de acciones afirmativas de demandas colectivas contra el INE, cuya manera de proceder fue negligente y omisa”, indicó el periodista, “más que negligencia y omisión, comprometió la integridad del instituto, porque actuó parcialmente, descalificando la consulta sin promoverla y luego organizándola de manera tan deficiente, discriminatoria”.

Por otro lado, insistió en otro de sus tuits en que la consulta fue un éxito: “Fracaso? El 7.4% son más o menos 7 millones de personas que,pese al ataque masivo de la derecha y el franco sabotaje del INE,fueron a votar. La inmensa mayoría se pronunció x juzgarlo y castigarlo x sus crímenes. No habremos de soltarlo hasta que lo agarren; esto apenas comienza”.

La idea original de la consulta, llevada a cabo este domingo 1 de agosto, era que la ciudadanía decidiera si se enjuiciaba o no a los últimos cinco expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero el resultado final fue bastante distinto ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió modificar el cuestionamiento, entonces la consulta se resumió en si se debía enjuiciar a “actores políticos del pasado” por sus acciones.

En tanto, este lunes, en su habitual conferencia matutina, hecha esta vez desde Jalisco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está contento con los resultados de la consulta popular del domingo pasado, y señaló que fue algo muy importante y trascendente, además de que dijo, la democracia nunca fracasa, como han dicho los que " no son partidarios de la democracia”.

“Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente es el inicio formal, legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”.

López Obrador destacó que la ciudadanía solo es consultada cada tres o seis años, cuando son las elecciones, pero con la democracia participativa “podemos estar opinando”, pero los conservadores no quieren que el pueblo participe.

“(La elecciones) Es un ejercicio que se lleva cada tres años, cada seis años y en épocas interelectorales no se participa, la ciudadanía no es consultada, es requerida cada tres o seis años, con la democracia participativa podemos estar opinando, gobernando...No quieren que el pueblo participe, que el pueblo decida”.

El presidente mexicano aseguró que la consulta popular de este domingo pasado es un buen inicio, puesto que en marzo viene otra, la revocación de mandato, y aseguró que es un práctica que se va a ir haciendo costumbre en la vida política de México.





