Foto: Captura de Twitter @Jesus_ZambranoG

Luego de los resultados del conteo rápido que presentó el INE sobre la consulta popular encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, lo consideró una “farsa”.

A través de un comunicado y un video publicados en sus redes sociales, el líder de la oposición consideró que la consulta no fue más que un fracaso, pues “se trató de una farsa que llevó al país a gastar más de 500 millones de pesos cuando se sabía que si no votaba el 40 por ciento del listado nominal de electores no iba a servir de nada”.

Fue precisamente por el poco más de 7% de participación ciudadana pronosticada por el INE que Jesús Zambrano puso sobre la mesa que “ni siquiera los que fueron a votar por Morena el pasado 6 de Junio participaron hoy”.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la consulta popular fue un fracaso (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

En ese sentido, aseguró que fue la delincuencia organizada y la compra de votos lo que hizo de Morena un partido exitoso durante las pasadas elecciones, pero esta vez no los tuvieron de su lado.

“No tuvieron dinero para comprar votos y movilizarlos o la mafia de la delincuencia organizada tampoco tenían motivaciones para sacar a la gente a votar como lo hizo contra la coalición Va Por México en las pasadas elecciones, se les acabó el dinero, ahora ni siquiera tenían ánimos para salir a votar”, insistió.

Por último, se lanzó contra el presidente de la República, a quien tachó de ser un “demagogo” y aseguró que su consulta cuestionaba el aplicar la ley, pero la ley debería aplicarse si se tienen los elementos para iniciar un juicio.

“Si no los tienen, son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente. Además, si los tienen y no los presentan, son unos cobardes o cómplices”, dijo el perredista.

“Compra de votos y ayuda del crimen organizado”: las razones tras el éxito de Morena, según el PRD (Foto: Karina Hernández / Infobae)

PAN reaccionó a la consulta popular

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, aseveró que el gobierno prefiere que “siga el espectáculo presidencial”, que cuidar el ingreso familiar y la salud de las personas.

A través de un comunicado, el dirigente señaló que es una burda propaganda consultar si es correcto aplicar la ley, porque, aseguró, la ley no se consulta, se aplica. Declaró que sin importar todas las alertas por la creciente ola de Covid-19, el gobierno federal prefirió seguir con el espectáculo presidencial malgastando 500 millones de pesos para su consulta “inservible”.

Cortés Mendoza aclaró que, si en verdad el mandatario federal y su partido quieren llevar a la justicia a cualquier ex servidor público, basta que “sin persecuciones políticas” presenten ante la autoridad competente las demandas y pruebas correspondientes del delito.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, también se lanzó contra la consulta popular (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El PRI se enfrenta a López Obrador

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, también vacío sus críticas a través de las redes sociales, luego de darse a conocer las primeras cifras del conteo rápido del INE.

“El fracaso de la #ConsultaPopular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente. A las familias de México les importa lo que está haciendo este gobierno para darle certeza al futuro del país”, escribió.

Además, reprochó que hayan supuestamente desperdiciado más de 500 millones de pesos, pues únicamente sirvió para gritarle al presidente “el rechazo a su ineptitud e incapacidad”.

“Con este juego propagandista desperdiciaron más de 500 millones de pesos, dinero que no le sobra ni a las finanzas nacionales ni a los bolsillos de los mexicanos. Para lo único que sirvió fue para que los ciudadanos les gritaran en la cara el rechazo a su ineptitud e incapacidad”, continuó.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, también vacío sus críticas a través de las redes sociales, luego de darse a conocer las primeras cifras del conteo rápido del INE (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“De nueva cuenta les decimos: La ley no se consulta, la ley se aplica. Si algún funcionario o exfuncionario cometió un delito, que denuncien ante la autoridad y se presenten las pruebas, que se investigue y en caso de resultar cierto, que se castigue. Así de simple y así de claro”, culminó el político.

SEGUIR LEYENDO: