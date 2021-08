Consulta Popular: Ciro Murayama le aseguró a AMLO que “habrá una mesa esperando su voto” en Nayarit

Ciro Murayama aseguró que una mesa junto a Palacio Nacional estaría esperando a AMLO (Foto: Cuartoscuro)

La Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes ha causado diversos choques entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizarla.

El más reciente se dio este sábado, cuando el jefe del ejecutivo federal, durante un acto público en Sinaloa, aseguró que no votaría en este ejercicio democrático debido a que estaría en Nayarit, estado donde no habría una casilla para emitir su opinión.

“Mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa… silencio”, declaró AMLO.

Asimismo, aunque no hizo mención directa, resaltó que el INE no ha hecho su trabajo de promocionar la votación de este 1 de agosto, así como de colocar las mesas suficientes para que las personas puedan asistir y votar.

“Cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente [...] Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes”, añadió.

Así respondió el consejero del INE ante las acusaciones de AMLO (Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

Ante ello, el consejero Ciro Murayama respondió a estas acusaciones desde su cuenta de Twitter y confirmó que junto a Palacio Nacional habrá una casilla para que el presidente pueda emitir su sufragio.

“Con todo respeto a su investidura, presidente @lopezobrador_, mañana habrá una mesa del @INEMexico esperando su voto. Será en la CDMX, a unos pasos de Palacio Nacional. De 8 am a 6 pm usted, como todo ciudadano, podrá votar en la mesa de su domicilio”, fue el mensaje escrito, el cual estuvo acompañado con el link para ubicar la casilla.

A pesar de sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo descartó que la Consulta sea un fracaso, como lo han pronosticado algunos opositores a su gobierno. Y es que señaló que lo más importante es festejar la democracia.

También, durante la conferencia de prensa desde la supervisión de los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar en la Consulta Popular.

“Hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres y hombres libres [...] Es muy importante la democracia participativa: no se agota la democracia sólo en elegir a nuestros representantes; el pueblo tiene que estar participando constantemente. Por eso la importancia de las consultas, del plebiscito, del referéndum”, sentenció López Obrador.

A pesar de que no participará, AMLO llamó a la ciudadanía para salir a votar este 1 de agosto (Foto: EFE/Mario Guzmán)

A pesar de estos roces y las críticas, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que la Consulta Popular “es ya un éxito” e hizo un llamado para “acostumbrarse” a la democracia, pues este ejercicio cumplirá con los parámetros de calidad técnica y refrendará el buen estado de salud de las instituciones electorales.

“La Consulta ya hoy es un éxito, nunca antes habíamos tenido un ejercicio con tantos despliegues institucionales y tanta participación ciudadana. Las cifras están ahí, ya hoy podemos decir, a cuatro días de que se realice la Consulta Popular, que ésta va a ser exitosa”, destacó.

A unas cuantas horas de que comiencen las votaciones, este órgano electoral se preparó de la mejor manera posible a pesar de que continúa la pandemia de COVID-19 en el país, pues se han colocado los centros de votación en los 300 distritos electorales del país, se siguen distribuyendo más de 93 millones de papeletas y se capacitó a 284 mil 251 personas como funcionarios de casilla.

