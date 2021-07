Consulta Popular: cómo ubicar mi casilla y qué se necesita para votar

(Foto: Cuartoscuro)

En México, este domingo 1 de agosto, sus habitantes están llamados a participar en la Consulta Popular, que no es más que un proceso en el que se decidirá si enjuiciar o no a los ex presidentes.

La campaña, abanderada por el partido oficialista Morena, llega a su recta final. Esta intentó —desde el año pasado— impulsar un referéndum cuyo propósito es esclarecer las acciones delictivas que posiblemente cometieron los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estaban en el poder.

La pregunta que se les realizará a los mexicanos será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Las opciones: Sí/No.

Según lo establecido en la Constitución, la consulta será vinculante si al menos 40 por ciento de los electores acuden a las urnas.

¿Cómo votar?

