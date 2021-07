“¿Te gusta este nuevo uniforme?, lo hice con mis lágrimas”: los mejores memes que dejó el escándalo de la selección mexicana de sóftbol olímpico

(Captura de Pantalla/Twitter@BriandaTamara)

Durante la madrugada de este 29 de julio, Brianda Tamara, boxeadora olímpica, denunció al equipo de softbol de México de tirar el uniforme que utilizaron en la competencia a la basura.

Fue a través de Twitter en donde Tamara denunció la acción del equipo mexicano y mostró su indignación, además de resaltar la importancia que tiene portar esos colores durante una competencia de éste calibre.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la ocasión y compartieron una serie de memes llenos de creatividad sobre lo que sucedió.

“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas”, escribió Tamara en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación de Brianda no pasó desapercibida y los usuarios de Twitter hicieron ver su enojo por la supuesta acción del equipo de softbol de México, pero de igual forma, utilizaron su creatividad para hacer memes burlándose del equipo.

“En caso de ser cierto es gravísimo”, “se me cayeron unas ídolas”, “me parece que el Comité Olímpico deberá tomar cartas en el asunto” y “ya ni mi desvelada apoyándolas”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la red social de Twitter.

Por otra parte, la Federación Mexicana de Sóftbol sancionaría a las jugadoras de la selección mexicana que tiraron a la basura su uniforme de la delegación mexicana, en caso de que se compruebe la situación, las representantes en Tokio 2020 no volverán a vestir la camisola tricolor.

Rolando Guerrero Castilla, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, explicó la razón de que la Selección Mexicana de Softbol haya tirado a la basura sus uniformes en la Villa Olímpica, argumentando que se trató de un motivo de sobre equipaje.

“No es lo mismo empacar un par de guantes a todo el equipo que traemos, es demasiado. Equipo de protección, doble careta, cascos, uniformes de entrenamiento, de juego. Con todo respeto, ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes, simple y sencillamente fue un hecho de sobre peso”, justificó el dirigente.

“Si estaban en la basura y andaban hurgando en la basura... No sé como se le llamen, pero bueno, mis respetos. Yo quiero que México gane una medalla, sufrí mucho esa medalla , me sigue doliendo no haber ganado esa medalla porque quería traer una medalla para México”, dijo.

Por otro lado expresó con satisfacción en relación al desempeño del conjunto tricolor en tierras niponas, la novena tricolor cayó 3-2 ante Canadá en el duelo por la medalla de bronce.

“Prometimos que íbamos a Juegos Olímpicos a pelear la medalla de bronce y así lo hicimos. Este resultado de 3-2 contra Canadá nos deja un buen sabor de boca, pues hemos avanzado mucho. Pasamos de ser el equipo al que le cantaban que nunca iba a ganar, a pelear por una medalla. Ha sido un proceso muy largo, complicado, duro, pero ha valido la pena”, dijo el federativo en rueda de prensa realizada desde Tokio.

El equipo de sóftbol está conformado por 15 jugadoras, de las cuales 14 nacieron en Estados Unidos pero cuentan con ascendencia mexicana.

“Recibimos críticas, por ejemplo, estábamos en Puerto Vallarta en un campamento y un par de nosotras hablamos español, pero la mayoría no, y nos decían cosas por no hablar el idioma o no nacer en México. Pero tenemos que enfocarnos en todo el panorama, estamos jugando por nuestras familias que no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotras hoy de jugar este deporte y llevarlo a este nivel”, dijo en su momento Sashel Palacios recientemente para ESPN Deportes.

