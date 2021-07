AMLO anuncia decreto presidencial para dar amnistía a cientos de presos y excarcelarlos

Foto: Presidencia de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que firmará un decreto presidencial la próxima semana, para dejar en libertad a presos que hayan sido torturados, que han permanecido encarcelados sin sentencia por más de 10 años, adultos mayores de 75, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas; el beneficio anterior será para quienes sean presos del fuero federal y no hayan cometido delitos graves.

“Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial.

Primero. Que no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. Lo repito, internos en las cárceles federales , del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados.

Segundo. Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido graves, delitos de sangre, van a ser liberados.

Tercero. Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados.

En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que hago los diagnósticos correspondientes.

El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre.

Cuarto. Todo interno encarceles federales, que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado.

No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado , nadie”, informó el mandatario mexicano.