“No me importa que la mayoría piense en no regresar”: AMLO insistió que habrá clases presenciales en agosto

salon escuela ilustrativas (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se regresará a clases presenciales a finales de agosto, aunque la mayoría no quiera regresar, puesto que primero esta el bienestar de los niños y adolescentes. Además pidió que todos se involucren en limpiar las escuelas para regresar a clases presenciales a finales de agosto.

“No me importa que la mayoría este pensando en no regresar; yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, adolescentes, padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación y del desarrollo del país”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador apuntó que hay una campaña de sus opositores para evitar que se regrese a clases presenciales, y uno de sus argumentos es que las escuelas no están limpias a causa de que llevan cerradas casi un año y medio por la pandemia.

“Aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado, todos significa la participación de madres, padres de familia, maestros, maestros, autoridades municipales, gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como Gobierno Federal”, subrayó.

“Ya empezaron nuestros adversarios a hacer campaña porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria. Van a empezar a decir ‘qué barbaridad cómo vamos a regresar si las escuelas abandonadas’, pues sí, llevan mucho tiempo cerradas, pues vamos todos a limpiarlas”, agregó.

El presidente mexicano presentó una encuesta telefónica en donde el 62% de ciudadanos no están de acuerdo en que se regrese a clases presenciales.

“Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses, por el desconocimiento del daño que se causa a no tener clases presenciales”, explicó López Obrador.

La semana pasada el mandatario mexicano señaló que será la próxima semana cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente el plan de regreso a clases presenciales a finales de agosto.

Aseguró que el regreso a clases es la mejor terapia para todos, especialmente para niños y adolescentes, ya que pese a que clases en línea estuvieron pensadas para evitar la propagación de COVID-19 en este sector de la población, ahora resulta más importante tomar en cuenta la salud mental de los menores.

Aseguró que pese al incremento de contagios por COVID-19, no hay riesgos mayores para los niños y que incluso se puede tener un buen control al respecto, por lo que no debería de ser excusa la pandemia.

“Nuestro país en el mundo, es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a las escuelas” agregó AMLO junto a la comparación de que hay países que ya tienen las escuelas abiertas, por lo que él se dijo partidario de que los niños y adolescentes regresen pronto a clases presenciales.

Destacó que toda la sociedad debe aplicarse para asegurar el regreso a clases: madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales y estatales, así como el gobierno federal.

Agregó que la secretaria de Educación ya tiene instrucciones de que se inicie el plan para que no haya limitaciones en el regreso a clases y que éste sea posible a finales de agosto.

El Jefe del Ejecutivo mostró su molestia por los comentarios que puedan surgir con respecto al retorno a las escuelas, como el hecho de que los niños no tengan vacuna aún y argumentó que no la hay porque apenas se esta trabajando en ello, aunque lo ideal sería que todos ya la tuvieran.

De igual forma, recordó que es bien sabido que los niños tienen menor riesgo de tener alguna complicación por COVID-19 de ser atendidos a tiempo, esto con el argumento de que no tienen tasas altas de mortalidad por la virus en niños.

