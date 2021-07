Antre drástico repunte de contagios en Ecatepec y fiestas imparables, reactivan préstamos de tanques de oxígeno

A partir de este lunes reabrió el programa de préstamo de tanques y llenado gratuito de oxígeno medicinal con receta médica para enfermos de COVID-19 en Ecatepec Foto: (Gobierno de Ecatepec)

Luego de que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras anunció la semana pasada medidas extraordinarias para hacer frente al repunte de la pandemia en el municipio se reactivó préstamo de tanques de oxígeno para apoyar la población ante tercera ola de Covid-19.

En enero de este año el alcalde Fernando Vilchis Contreras implementó dicho programa, que tuvo tres centros de recarga durante la etapa más crítica de la pandemia, en apoyo a personas enfermas de Covid-19, lo que benefició a más de siete mil 400 familias con el préstamo y rellenado de tanques de oxígeno, así como la entrega a domicilio de 350 tanques a personas vulnerables.

El programa reinició por el momento en el centro de apoyo de La Pirámide de Ciudad Azteca y operará las 24 horas del día, en servicio gratuito.

“La reapertura del programa ‘Un Respiro para Ecatepec’ responde al incremento de contagios entre la población de jóvenes y adolescentes en el territorio municipal, en el Estado de México y a nivel nacional. Actualmente en Semáforo Naranja, se estima que el área metropolitana puede alcanzar el Semáforo Rojo en 14 días; por lo tanto, en consecuencia esperamos que nuestros vecinos de Ecatepec requerirán del oxígeno medicinal y de manera preventiva nos preparamos para ser eficaces”, expresó Jazmín del Carmen Martínez Arteaga, subdirectora de Salud municipal.

El programa reinició por el momento en el centro de apoyo de La Pirámide de Ciudad Azteca y operará las 24 horas del día Foto: PEDRO PARDO / AFP)

Añadió que cifras del Conacyt indican que hasta el 25 de julio Ecatepec registró 37 mil 854 casos confirmados y cinco mil 469 defunciones, así como 416 casos activos y 25 mil 647 recuperados; “en los últimos siete días hay un incremento de 709 casos y 24 defunciones”, dijo.

Ramiro Alonso Aliaga, presidente del Consejo de la Cruz Roja de Ecatepec, mencionó que “se ha ido retrocediendo en la señalética de los semáforos epidemiológicos. Una de las medidas más importantes para mitigar la pandemia el día de hoy es el uso de la vacuna. Invito a la población a que acuda a vacunarse en base a lo que dicta el gobierno federal”.

Agregó: “Ha habido un rechazo a la vacuna, principalmente de los jóvenes y los adultos jóvenes. Se tiene que mencionar que la vacuna es confiable. Por favor, vayan a aplicarse la vacuna, es la medida más importante en este momento para mitigar la pandemia. No se debe de olvidar el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos”, expresó.

Debido al repunte de contagios el municipio de encuentra en máxima alerta Foto: (PEDRO PARDO / AFP)

Victoria Arriaga Remírez, directora de Protección Civil y Bomberos, reconoció que “hoy Ecatepec se encuentra en un momento muy importante en cuanto al tema de la pandemia. Nos encontramos en color Naranja, sin embargo con alerta a cambiar a Semáforo Rojo. No queremos regresar a esas imágenes que ya conocemos donde todo está abarratado, donde tenemos emergencias o estamos al límite dónde llevar a los ciudadanos a los hospitales por la ocupación hospitalaria”.

Subrayó: “Recordemos que el Covid no distingue castas, fronteras, formas de pensar, creencias o conductas. El Covid-19 no tiene límites, es inherente a las circunstancias apremiantes de nuestras familias, no hace una selección sobre las personas, es implacable. Sin embargo, no cederemos cuando se trata de salvaguardar la vida, no escatimaremos en las acciones. Seguiremos siendo eficaces”.

Siguen fiestas

Policías clausuran un table dance en Ecatepec en pleno repunte de contagios de coronavirus Foto: (Gobierno de Ecatepec)

El pasado fin de semana las direcciones de Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos, Contraloría, Jurídico y Seguridad Pública, entre otras, realizaron operativos en distintas colonias y advirtieron que seguirán con los operativos para combatir la problemática de repunte de contagios.

La noche de viernes fue dispersada una reunión familiar efectuada en un domicilio de avenida Gobernador Alfredo del Mazo, colonia Granjas Valle de Guadalupe, donde sin cumplir con medidas sanitarias los participantes festejaban con música a todo volumen e ingerían bebidas alcohólicas.

Esa noche se colocaron sellos de suspensión en dos establecimientos, uno en avenida México, colonia Jardines de Cerro Gordo, y el otro ubicado en avenida Adolfo López Mateos (R1), en la misma colonia, en los cuales vendían bebidas alcohólicas sin presentar la documentación necesaria para ello.

Clausuraron diversos establecimientos y cancelaron fiestas si medidas de sana distancia ni cubrebocas Foto: (Gobierno de Ecatepec)

La noche del sábado las autoridades municipales localizaron tres puestos dedicados a la venta irregular de bebidas alcohólicas, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el interior de una feria con juegos mecánicos, ambos dedicados a la venta de micheladas y otras bebidas preparadas.

En la colonia La Popular el convoy municipal localizó un puesto más de venta de cerveza en distintas presentaciones, por lo que los encargados fueron notificados de las restricciones vigentes para prevenir contagios e invitados a detener sus actividades en ese momento.

Caso similar ocurrió en San Cristóbal Centro, donde las autoridades locales exhortaron al encargado de un depósito detener la venta de bebidas con alcohol. El operativo nocturno llegó a Santa Clara Coatitla, donde un festejo tenía lugar en un domicilio particular de calle Alfareros.

SEGUIR LEYENDO: