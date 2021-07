“Sean ‘chairos’ o ‘fifís’”: el subcomandante Marcos llamó a participar en la consulta sobre ex presidentes pensando en las víctimas

FOTO: CARLOS OGAZ /CUARTOSCURO

El subcomandante Galeano (Marcos), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamó a participar en la consulta popular sobre si se enjuicia a los ex presidentes de México del periodo neoliberal, este próximo 1 de agosto, en una convocatoria parecida a la que anteriormente hizo el subcomandante Moisés.

En su pronunciamiento titulado, ´Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta´, Galeano asegura que “los pueblos zapatistas participarán, de forma extemporánea, en la llamada “Consulta Popular”, siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias.

El resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia. Quienes tienen credencial del INE (de hecho sólo un@s poc@s) asistirán a una casilla” el próximo 1 de agosto.

El subcomantante indica que “se llama a participar en la Consulta pensando en las víctimas… Es eso -escribe- o resignarse a que, cuando usted sea la víctima, el “actor político” responsable de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir y castigar a él o los culpables, declare que usted “se lo buscó”, que condena el hecho y, claro, que se investigará “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga” –mientras su nombre de usted y su historia personal, pasan a ser un número en una estadística”.

Subraya que “la pregunta a consultar no trata de los ex presidentes, o no sólo. Sino de todos los actores políticos: ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados; gobiernos estatales y municipales; diputados locales y federales; senadores; jueces y todo el aparato de justicia; organismos descentralizados; organismos autónomos (como el IFE antes y después el INE); ejército, fuerza aérea y marina; policías federales, estatales y municipales”.

“Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia”, indica.

“No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia. Cuando se pone como período temporal “los años pasados”, se deduce que incluye hasta el 31 de diciembre del 2020. Y si los meses de enero a julio del 2021 son “pasados”, pues también”, afirma.

“Si de esas exigencias de Verdad y Justicia se sigue algo más que no sea simulación, depende de las víctimas, sus familiares y de quienes les apoyan”, sostiene.

El EZLN dio a conocer este miércoles 21 de julio que participarán en la consulta popular del próximo 1 de agosto, iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a exmandatarios.

“Sólo les adelanto que arrancará con nuestro llamado a participar en la así llamada Consulta Popular del 1 de agosto, y a responder sí a la pregunta sobre si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano (que eso, y no otra cosa, es lo que señala la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del país que se llama México)”, declaró el comandante insurgente Moisés a través de un comunicado.

De igual forma, los zapatistas señalaron que todos los que se oponen a la consulta temen lo que “salga de ella” y “no quieren que las víctimas recuperen sus demandas”.

A decir del documento, que está firmado desde la selva lacandona del estado de Chiapas, anunció que el líder guerrillero Sub Galeano, antes SubMarcos, será el encargado de invitar a los zapatistas de sumarse a la iniciativa nacional donde; si se va o no a enjuiciar a los expresidentes de México.

Galeano también agregó que tanto el actual gobierno como los anteriores son los responsables de la violencia que azota México, además de acumular paga y cinismo.

“Este organismo que se llama INE, está haciendo lo posible para que la consulta fracase, porque sabe que también le toca su parte del delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana”, concluyeron los zapatistas.

