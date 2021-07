Gabriela Rodríguez, la tiradora mexicana que disputa los JJOO de Tokio

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza (Foto: gob.mx)

Para la mayoría de las atletas de alto rendimiento su máxima aspiración deportiva es ir a unos Juegos Olímpicos y para la tiradora mexicana Gabriela Rodríguez no es la excepción.

En una entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte su papá dijo que el interés por el tiro es generacional, porque desde su abuelo de Gabriela comenzó el gusto por el skeet.

El papá de Gabriela la define como una persona dedicada, que siempre logra lo que se propone, la considera persistente y tenaz. Ambos tienen una muy buena relación, comparten su tiempo en los entrenamientos y Gabi cuando desde antes de sus 19 años tuvo el gran sueño de competir junto a su papá en unos Juegos Olímpicos.

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza quedó en el lugar 35 de la Copa del Mundo de Escopeta llevada a cabo en Italia. (Foto: gob.mx)

Gabi expresó en entrevista para la CONADE que el mejor consejo que ha recibo para el tiro “es el que me vaya plato por plato y estación por estación, porque muchas veces yo como principiante lo que quiero es hacer un buen score y no humillarme, no tirar más bajo que las otras, así que se note que soy principiante porque me pongo más nerviosa y siempre me han dicho el score no importa, no te preocupes en el score, tú vete estación por estación, tú da siempre tu mejor esfuerzo en cada plato y al final el resultado va a salir por sí sólo”.

Desde que tenía 15 años de edad en el 2012 fue que se adentro en el tiro deportivo. Su papá el tirador Javier Rodríguez ha sido su entrenador desde entonces y es algo que Gabriela valora mucho.

Cuando compitió en Lima 2019, a través de sus redes sociales compartió “Me voy feliz de estos Juegos Panamericanos. Entré a la final en segundo lugar, a un plato de diferencia con la tiradora número uno del mundo. Obtuve un récord personal en clasificatoria y me voy con cuota olímpica para Tokio 2020. Esta vez no hubo medalla, pero vamos por todo en lo que viene”.

Gabriela Rodríguez comenzó su práctica de tiro deportivo desde el 2012, junto a su papá que es su entrenador. Foto: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Después de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 supo que podría llegar a Tokio, hecho que confirmó en la Copa del Mundo de Escopeta competencia en la que obtuvo su pase para sus primeros JJOO.

La deportistas expresó su felicidad a la CONADE con las siguientes palabras “muy padre haber estado de público en 2012 en Londres viéndolo y que ahora será al revés, él en las gradas y yo en la cancha; ha sido de apoyo y utilidad porque siempre que tiene la oportunidad me ayuda en mis entrenamientos, me da consejos con base en su experiencia, en cuanto a los nervios, como tomar la competencia, lo que aprendió y los errores que cometió, es muy valioso que esté también como mi entrenador, me da toda su perspectiva de lo que él vivió”

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, se disputará un lugar en el podio, pues en este año Olímpico ha dado su mejor esfuerzo para completar su objetivo de llevarse una presea. La emoción de la tiradora de que se acerquen las fechas para su primera aparición en los Juegos Olímpicos es muy grande, porque espera con ansias el poder estar en lo más alto del pódium. Durante todo el año de la pandemia se mantuvo entrenando y trató de no bajar su nivel a pesar de no ir a competencias que se aplazaron o suspendieron a causa del Covid-19.

