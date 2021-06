“Se termina mi proceso a Juegos Olímpicos”: el clavadista Germán Sánchez le dijo adiós a Tokio 2020

El medallista olímpico se perderá sus terceros Juegos Olímpicos (Foto: Twitter / @diversanchez)

Aún sin haber comenzado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algunos atletas mexicanos que aspiraban a un puesto ya han quedado descartados. Uno de ellos es el clavadista Germán Sánchez, quien sufrió una lesión durante la realización del Control Técnico Nacional de Clavados y tuvo que abandonar la competencia, así como la esperanza de aspirar al podio. Un día después del incidente, emitió una serie de palabras en sus redes sociales.

“Me hubiera encantado contar otra historia. Se termina mi proceso a Juegos Olímpicos #Tokio2020. Pero estoy tranquilo, sabiendo que lo di todo y un poco más. Creo que me espera un futuro increíble dentro y fuera del deporte. Gracias a todos los que siempre me han apoyado. Continuaré esforzándome y dando lo mejor”, se lee en la publicación de @germanduva, en su perfil de Instagram.

La mañana del 14 de junio, el atleta de 28 años asistió al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde se realizó el último filtro antes de anunciar a los integrantes de la selección mexicana de clavadistas. Durante el calentamiento, antes de su participación en la prueba de sincronizados desde la plataforma de diez metros, sufrió una lesión en la rodilla que ameritó su traslado al hospital.

Sánchez era compañero de equipo de Andrés Villarreal en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros (Foto: Twitter @AndresClavados)

Durante la noche del lunes, el dos veces medallista olímpico tuvo que ser sometido a cirugía debido a la rotura del tendón rotuliano. Ante ello, su compañero de equipo Andrés Villarreal también perdió la oportunidad de participar por un lugar en dicha modalidad. Sin embargo, no dudó en enviar un mensaje de aliento al experimentado atleta.

“Maestro, hermano y un guía increíble en este tiempo de entrenamiento y competencia. Eres inspiración para muchos y me alegro que la vida me haya permitido entrenar con tal guerrero como lo eres tú. Me dejas enseñanzas de valentía, coraje y determinación que son invaluables para mí. Te agradezco por todo este tiempo, Germán”, escribió en su cuenta de Twitter, @AndresClavados.

