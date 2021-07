“El cumplimiento de la ley no se consulta”: Enrique Krauze reventó a AMLO por juicio a expresidentes

Y es que el titular del Ejecutivo usó la tribuna pública para decirle al catedrático que “no sabe nada de política” (Foto: Cuartoscuro)

Luego de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra durante la conferencia matutina, el historiador Enrique Krauze utilizó sus redes sociales para enviarle una respuesta al habitante de Palacio Nacional.

“Me reclama el presidente no haber hecho llamados a la consulta. Mi posición es clara: el cumplimiento de la ley no se consulta”, escribió el historiador en su cuenta de Twitter.

Y es que el titular del Ejecutivo usó la tribuna pública para decirle al catedrático que “no sabe nada de política” porque en redes sociales había puesto que la consulta popular contra expresidentes será una dictadura “plebiscitaria”.

El otro día estaba leyendo a Krauze, pero más que nada su mensaje en Twitter, haciendo me una crítica, entre otras, dice: ´dictadura plebiscitaria´, fíjense lo absurdo, cómo va haber una dictadura plebiscitaria, es un contrasentido, la dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia; el problema de Krauze es que no sabe de política, no sabe de Ciencia Política”, declaró López Obrador.

Posteriormente, Krauze abrió un hilo en su cuenta de Twitter para explicar el siguiente punto.

“¿Puede haber una dictadura plebiscitaria?, se pregunta el presidente. De acuerdo a Max Weber, la democracia plebiscitaria es típica de los líderes carismáticos y puede derivar en dictadura”.

“La “Historia” -decía Gaos- tiene dos sentidos: la realidad histórica y el género que estudia la realidad histórica. El presidente se refiere al primero, yo al segundo”, agregó.

A principios de julio Krauze visitó España para recibir el Premio de Historia Órdenes Españolas, un galardón internacional promovido por las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; en una entrevista aseguró que extrañaba “muy moderadamente” al viejo régimen encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Créanme ustedes que nunca pensé que yo iba a, muy moderadamente, a extrañar la dictadura perfecta. Porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin objetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo”, señaló en abierta crítica a la administración de López Obrador.

Asimismo, señaló que desde el periodo de la llamada transición partidaria, a inicios del siglo XXI, en la república se viven momentos de verdadera democracia representativa. Pues la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno federal fue la garantía de que ya hay alternancia en el país.

“Dictadura plebiscitaria, se afano demasiado en buscar una frase, pero totalmente contradictoria; entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito.

Que no le tengan miedo al pueblo, lo otro es seguir apostando a que sigan siendo las élites las que deciden , y al pueblo llevarlo a votar una vez cada 6 años, o una vez cada 3, solo para esos momentos es convidado”, reiteró el mandatario.

Enrique Krauze Kleinbort es un historiador, ensayista, editor y empresario mexicano, que actualmente cuenta con 73 años de edad. Ha escrito más de 20 libros y producido más de 500 programas documentales sobre la historia de México. Entre sus libros, destacan Siglo de caudillos, Biografía del poder, La presidencia imperial, La presencia del pasado, Redentores y El pueblo soy yo.

Es Ingeniero Industrial por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de México (COLMEX). También destaca por ser miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional, además de ser director de la Editorial Clío y de la revista Letras Libres.

