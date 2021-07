“Si usted no quiere no aborte”: Estefanía Veloz le contestó a senador del PAN que “defiende la vida”

Estefanía Veloz tundió a Julen Rementería Del Puerto por ir en contra del aborto en Veracruz (Foto: Cuartoscuro/Instagram@estefaniavloz)

Estefanía Veloz, activista feminista mexicana, defendió la libertad de abortar en Veracruz de los ataques realizados por Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional (PAN). Esto porque de acuerdo con el legislador, Morena promueve la muerte.

Y es que el congreso local de Veracruz aprobó este martes 20 de julio la despenalización del aborto en el estado, con lo cual la agenda feminista que defiende la maternidad deseada avanzó en una entidad donde Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría en el legislativo y tiene el ejecutivo local.

De tal modo que el senador del partido conservador de México salió en redes sociales a defender la formación de los cigotos que ahora pueden ser interrumpidos si la mujer embarazada así lo decide.

Rementería Del Puerto señaló que Morena no sólo promueve el aborto libre y seguro, sino que también trae la agenda de la eutanasia (Foto: Cuartoscuro)

A través de redes sociales Rementería Del Puerto señaló que Morena no sólo promueve el aborto libre y seguro, sino que también trae la agenda de la eutanasia, con lo cual promueve la muerte en México.

“Hoy Morena festeja el aborto libre en Veracruz; mañana será la eutanasia. Morena quiere construir un país en el que impere la cultura de la muerte, en el que las madres matan a sus hijos y los hijos matan a sus padres. Siempre defenderé la vida, sin miramientos y sin complejos!”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Ante esta respuesta, la conductora de De Buena Fe no se quedó de brazos cruzados y le aseguró a Julen Rementería que no se obliga a nadie que no lo desee a abortar, de tal modo que, de modo irónico, señaló que el hombre es libre de decidir sobre su útero.

Estefanía Veloz (Foto: Instagram@estefaniavloz)

“La despenalización del aborto implica que cada persona gestante tenga la libertad de interrumpir o no su embarazo. Así que si usted no quiere no aborte, es su cuerpo, su útero y su decisión”, respondió al presidente de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Senadores.

De hecho, con la legislación recién aprobada en Veracruz, las mujeres gestantes tienen hasta la 12ava semana de embarazo para interrumpir libremente la formación del producto. De este modo se promueve una agenda sanitaria para que las mujeres aborten de manera libre, segura y gratuita en una entidad donde sólo se permitía la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) si éste se presentaba por violación.

Para poder materializar esta reforma, el legislativo local reformó los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 de su constitución, y se derogó el artículo 152 del Código Penal de Veracruz.

Lilly Téllez está en contra del aborto libre y seguro en México (Foto: Twitter / @LillyTellez)

Las votaciones se llevaron a cabo de manera presencial, aunque algunos diputados estuvieron conectados vía zoom. El aborto fue aprobado con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención.

El avance de la agenda feminista en México continúa aún a pesar de la presencia de políticos que niegan los avances científicos en este ramo ya que, a partir de creencias dogmáticas, se dicen defensores de la vida. Apenas el pasado 30 de junio, el estado de Hidalgo aprobó el aborto legal, mientras que Oaxaca y la Ciudad de México lo hicieron desde 2019 y 2007, respectivamente.

Personajes destacados como Lilly Téllez y Julen Rementería Del Puerto que legislan en la Cámara Alta han manifestado en repetidas ocasiones su predilección por ignorar esta consigna sanitaria, misma que desde la década de los 70 fue atendida en países como Francia.

En México, fue el entonces Distrito Federal (DF), ahora Ciudad de México (CDMX), donde se inició la lucha por la maternidad deseada y en 2007, bajo la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, cuando se logró materializar la despenalización del aborto. Un acto que fue condenado por el gobierno federal encabezado por el también panista Felipe Calderón.

El aborto se acaba de despenalizar en Veracruz hasta las primeras 12 semanas (Foto: Reuters / Óscar Martínez)

Aún con los avances que se han tenido en materia de derechos humanos para las mujeres, el Código Penal Federal solo contempla el abuso culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales de no punibilidad, por lo que la lucha por la despenalización de este tipo de prácticas ha sido constante para las mexicanas.

Sin embargo, en varios lugares del país solo se han aprobado cierto número de causales. Por ejemplo, los estados que contemplan seis causales son Michoacán, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Yucatán, informó la revista Forbes.

En Morelos y Guerrero se consideran sólo cinco; en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Puebla, el Estado de México, Nayarit, Tamaulipas y Baja California son cuatro. Tres en Chiapas, Sinaloa, Sonora, Durango, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche y Tabasco.

Querétaro y Guanajuato solo aprueban dos de las causales, lo que los deja al final de la lista en el debate pro aborto.

